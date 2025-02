El primer contacto del sanjuanino Tobías Martínez con el TC Pick Up, después del parate: en qué puesto terminó en la clasificación

El piloto del Coiro Competición marcó 1m28s511 y relegó al 2º puesto a Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), quien quedó a 0s207. Se trata de los dos pilotos con más “poles” en la historia del TC Pick Up: el entrerriano tiene 15 y el saltense, 12, y juntos dominaron el 43,8% de las clasificaciones de la categoría. “No estamos bien con el balance aerodinámico”, graficó el tetracampeón.

«Tenemos un buen funcionamiento general, por suerte pudimos solucionar una falla que tenía. Fue una buena vuelta, atrás de Andy (Jakos). Después le quise devolver la gentileza, pero al parecer tuvo una falla…”, expresó Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.

Cabe recordar que Werner se enteró a pocos días del comienzo de la temporada que Toyota no seguiría brindándole apoyo. “Estaba todo dado para continuar, pero a veces las cosas no se dan… Una lástima porque uno confía en la seriedad de los proyectos y de las personas”, señaló el paranaense, que no arrancaba la temporada de TC Pick Up con una “pole” desde 2021.

Gracias al 4º puesto de Andrés Jakos (Toyota Hilux), a 0s425 de Werner, el Coiro Competición resultó el único equipo que ubicó a dos de sus pilotos entre los 8 mejores de la clasificación. Germán Todino (Toyota Hilux) completó el “top 5” en el trazado platense, a 0s519.

La RAM Rampage de Javier Jack clasificó 12º en su estreno, a 1s388 de la “pole position”. El quilmeño quedó justo por delante de Diego De Carlo (VW Amarok) e Ignacio Faín (Ford Ranger), quienes debieron recargar 6 décimas por cambio de motor, y de Mauricio Lambiris (Alifraco Sport). El uruguayo sufrió la rotura del capot, situación que también generó daños importantes en el parabrisas de la única Nissan Frontier que compite este fin de semana en el TCPK.

Mañana se correrán las series: Mariano Werner (Toyota Hilux) y Agustín Martínez (Ford Ranger) largarán adelante en la 1ª batería, que se pondrá en marcha a las 9:15. Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) y Andrés Jakos (Toyota Hilux) harán lo propio en la 2ª, que comenzará a las 9:40.

