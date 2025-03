El presidente de Peñarol de Jáchal renunció a su cargo tras el escandaloso audio pidiendo una "vaquita" para sobornar al árbitro

El mensaje del club fue: “La Comisión Directiva del Club Atlético Peñarol se dirige a todos los socios, colaboradores, hinchas y simpatizantes; principalmente pidiendo disculpa y dejando en claro que los dichos efectuados por el Presidente de nuestra institución, no se aprueba el accionar de los hechos ocurridos en las últimas horas, dando a conocer formalmente que se le pidió de manera urgente la renuncia de su cargo y la desvinculación de la menciona institución deportiva”.

No se sabe con exactitud si este mensaje fue realizado por la comisión, ya que horas antes se escribió otro mensaje, que dice: “Queremos dirigirnos a ustedes en este momento difícil para reconocer el error cometido y pedir disculpas. Lo ocurrido no representa los valores que defendemos como hinchada ni lo que queremos para nuestro club. Sabemos que el fútbol se juega con pasión, pero siempre con respeto y honestidad. Aprendemos de los errores y seguimos adelante. Peñarol es más grande que cualquier situación adversa, porque lo hacemos grande nosotros, su gente, su historia y su entrega en cada partido. Ahora más que nunca, alentemos con el corazón y apoyemos a los jugadores que dejan todo en la cancha”.

El supuesto comunicado del dirigente Javier Espejo:

Horas después del comunicado del club Atlético Peñarol por redes sociales, se dio a conocer la supuesta renuncia de Javier Espejo a la presidencia de la institución. El comunicado es raro, ya que tiene varios errores ortográficos y además tiene fecha anterior a la supuesta decisión. Aparece que fue escrita el 3 de marzo; a pesar de que todo esto salió a luz este jueves, 20 de marzo.

En el audio, Espejo expresa que "el que ponga más, gana" y que todo se define en el mostrador. "Quien quiera colaborar... ya conocemos cómo se maneja la gente de Árbol Verde, así que no hay que sorprenderse de que la puede poner. Entonces, el que gane el mostrador va a pasar, así que espero la devolución de cada uno, muchachos. Y el que quiera poner, porque el que quiera poner, acá tiene las puertas abiertas, y acá hay que ponerla, si no estamos cagados, vamos a quedar a mitad del camino. Si alguien quiere colaborar, me escribe por privado", se escucha decir al dirigente de Peñarol de Jáchal.

El Tribunal de Disciplina, después de analizar las pruebas, a través de un escrito señaló que los audios de Espejo "son suficientes para tomar las medidas necesarias". En este contexto, castigaron fuertemente a Espejo.