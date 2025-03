Escándalo por un dirigente sanjuanino que pidió hacer una "vaquita" para pagarle a un árbitro: "Hay que ponerla, sino estamos cagados"

En el audio, Espejo expresa que "el que ponga más, gana" y que todo se define en el mostrador. "Quien quiera colaborar... ya conocemos cómo se maneja la gente de Árbol Verde, así que no hay que sorprenderse de que la puede poner. Entonces,, el que gane el mostrador va a pasar, así que espero la devolución de cada uno, muchachos. Y el que quiera poner, porque el que quiera poner, acá tiene las puertas abiertas, y acá hay que ponerla, si no estamos cagados, vamos a quedar a mitad del camino. Si alguien quiere colaborar, me escribe por privado", se escucha decir al dirigente jachallero.