El Pocho Lavezzi reveló uno de los secretos de Diego Maradona

Qué le dijo Diego Maradona al Pocho Lavezzi

En diálogo con el programa Terzo Tempo Calcio de Nápoles, el ex delantero que fue homenajeado en el estadio el fin de semana pasado antes del partido ante Milan por la Serie A, recordó su paso por la selección argentina, en especial cuando no fue convocado por Maradona para el Mundial de Sudáfrica 2010. “Tenía una muy buena relación con Diego. Siempre hacía que algún amigo me llamara para preguntarme si podía hablar conmigo. Yo siempre decía que sí. Y él me decía: ‘Me duele haberte dejado afuera’. Le respondí: ‘Diego, eres el entrenador, no te preocupes, yo sigo siendo argentino igual’. Hablé mucho con él, me dio muchos consejos que me guardo para mí. Tenían que ver más con lo humano, y me hicieron mucho bien en ciertos momentos”, dijo el ex jugador de San Lorenzo y PSG, entre otros.