El olímpico Walter Pérez le respondió a la sanjuanina que denunció "acomodos" en la Selección: "El que queda afuera no hace un mea culpa"

"La realidad es que este viaje no iba a salir, porque no hay un peso. El ENAR, que es el que pone los fondos para viajar, tiene todo listo para París y nosotros con el ciclismo junior estamos afuera, le cortaron un montón de cosas a todas las federaciones e intentamos que nos den un presupuesto para ir. Y bueno, lo que nos dieron alcanzó para llevar a ocho ciclistas, por eso tuvimos que hacer una selectiva", explicó de antemano.

Sobre el enojo de Medrano, el medallista olímpico señaló que: "El que protesta es porque se quedó afuera. Yo no entreno a nadie, personalmente, por este tema, porque si no después te acusan de que porque lo entrenás, lo llevas. Pero en la selección soy lo más parcial posible, y el que más fuerte va para representar a la Argentina, es el que tiene que viajar. Siempre pasó que el que se queda afuera no le gusta y no hace un mea culpa para decir que no estuvo a nivel. Lo más fácil es sentarse detrás de una pantalla y enojarse con el otro".

El duro posteo de Medrano

La joven explicó que su enojo se debe a los esfuerzos que hizo para participar de las selectivas que se llevaron a cabo en Rafaela, y todo lo que tuvo que atravesar para estar allí. En este contexto, explicó que hace días se enteró que los ciclistas que finalmente fueron convocados recibieron la notificación hace meses, e incluso antes de las selectivas.

"El enojo y decepción fue grande ya que pasamos tanto para poder estar presentes en las selectivas y ellos ya tenían su lista de ciclistas ya seleccionados. Me sorprende y me decepciona saber que gente a la que idolatré por muchos años, como Walter Perez, quien estuvo y está al frente de esto, sea quien también es parte de que hoy muchos ciclistas no puedan alcanzar su sueño dorado, ya que el sueño esta arreglado y acomodado. Qué injusto", expresó Medrano.

También agregó que "si no pagas pasa esto, no tienes la posibilidad de quedar seleccionada porque así funciona ese kiosco".

La ciclista sanjuanina explicó que hoy se encuentra totalmente triste y desanimada, sin ganas de tocar su bicicleta: "Me doy cuenta que mi sueño, el de chiquita, se encuentra estropeado por gente como Walter Pérez y Daniel Capella. Sé y soy consiente que por hablar, decir mi verdad, renuncio a mi sueño como ciclista de la Selección Argentina".