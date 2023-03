El emocionante homenaje de Conmebol para los campeones del mundo

Este martes, la delegación argentina partió del predio Lionel Messi rumbo a Paraguay, donde la Conmebol organizó un homenaje para la Selección bajo el lema "la noche de las estrellas". Y no era para menos. Después de 20 años un combinado no europeo volvió a levantar la Copa del Mundo y fue ni más ni menos que Argentina. Es por eso que agasajaron a todos los integrantes de la Scaloneta en Asunción, en la previa al sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana.

Después del discurso de Domínguez, el presidente de la Conmebol le entregó una conmemoración al Chiqui Tapia, a quien lo nombró como el "mejor dirigente del mundo", por ser "el que más títulos ganó" de los que están en actividad.

chiqui.jpg

Los próximos en ser homenajeados fueron Scaloni y su cuerpo técnico completo, quienes recibieron una Copa del Mundo en miniatura. "Argentina no solo era Argentina. Era todo Sudamérica detrás. Esta Selección contagió a un montón de gente con sus ganas de jugar y ganar", aseguró el DT.

También hubo lugar para reconocer a los hinchas. Y el que representó a los fanáticos argentinos fue Fer Romero, el creador de "Muchachos", el hit mundialista que sonó por todos lados. A los campeones del mundo que estuvieron presente en Paraguay les entregaron una distinción y los encargados fueron distintos hinchas que se hicieron virales durante el Mundial: el creador de la canción, el mini Dibu que apareció en los festejos tras la final, el que se tatuó todos los resultados a medida que se jugaban los partidos, un joven hincha de Salta que conmovió a todos con su emoción por el paso a los cuartos de final y una freestyler que estuvo presente en Qatar.

La entrega de las distinciones (Foto: AFP).La entrega de las distinciones (Foto: AFP).

Como se suele decir, lo mejor para el final. El último en ser homenajeado fue Messi. Pasaron un recopilado de las mejores imágenes del capitán en el Mundial y la Sole fue quien le cantó un tema más que especial. La canción en cuestión fue Brindis, una que el 10 usó para recordar todo lo vivido en Qatar. Mucha emoción para Leo, que terminó cara a cara con la cantante.

fsef.jpg

Más tarde, la Conmebol pasó un video creado con inteligencia artificial donde se podía observar a Pelé y Maradona. Los dos astros le dedicaron unas palabras a Leo.

Con Messi ya arriba del escenario, Domínguez le dedicó unas palabras y procedió a entregarle la Copa del Mundo, para posar junto a la Copa América y la Finalissima. Y, finalmente, el 10 tomó el micrófono. "Estamos viviendo un momento muy especial, volver a jugar en el país después de ser campeones fue muy emocionante. Ya era hora que una selección sudamericana vuelva a ser campeona del mundo", afirmó.

sasdfsafd.jpg

"Más allá de todo el cariño que venimos recibiendo, todavía no somos realmente consientes de lo que significa ser campeones del mundo. Yo estoy realizado con esta, es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol. Agradecerle a mis compañeros por este regalo hermoso que me dieron. Ahora me queda disfrutar de lo que me quede, sea lo que sea", cerró Messi. Inmediatamente, se reveló un telón y detrás había una estatua del capitán con la Copa del Mundo, la cual quedará expuesta en un museo junto a la de Maradona y Pelé.

