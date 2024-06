El duro momento de un histórico de San Martín: "Hace 6 meses me quedé sin trabajo"

“Quería difundir mi situación. Hace ya seis meses me quedé sin trabajo”, dijo en Facebook. Contó que estaba esperando alguna solución, pero no tuvo respuesta hasta el momento.

“Pido si alguien sabe de algún trabajo para mí, se los agradecería mucho. La situación está difícil y necesito poder dar sustento en mi hogar”, contó.

"Estar llegando a esta situación me angustia mucho, pero no pierdo las esperanzas", afirmó Leal.

Está dispuesto a recibir propuestas o dato de algún lugar. Expresó que tiene carnet de conducir y una urgente necesidad de trabajar.

Aquellas personas que quieran contactarse con Leal, pueden hacerlo a través del 2646110845 (teléfono celular de Morena Leal, hija de Néstor).