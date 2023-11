El conmovedor adiós de Di María a la Selección: "Me despido de lo más hermoso que me pasó"

Si se cuenta también la Finalíssima que Argentina le ganó a Italia a mediados de 2022, un cruce intercontinental entre los campeones de América y Europa y que terminó a favor de la Albiceleste, el zurdo de la camiseta número 11 cuenta con el enorme mérito de haber marcado en cada una de esas cuatro finales que lo encontró festejando.

Este jueves, Fideo escribió en sus redes lo que atraviesa en estas horas y lo que le tocará vivir más puntualmente a mediados entre junio y julio del próximo año, cuando se dispute el torneo continental con selecciones de Conmebol e invitados de Concacaf.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCz_qSfjtL8u%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by Angel Di Maria (@angeldimariajm)

"Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí", comenzó escribiendo Di María, en las horas posteriores al triunfo de Argentina sobre Brasil en Río de Janeiro.

Y agregó: "No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy".

El crack con pasado en Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-German y Juventus, entre otros clubes, acompañó sus palabras con una imagen que se dio sobre el final del partido en el Maracaná.

Allí, Di María pareció vivir una especie de despedida cuando Leandro Paredes lo levantó sobre sus hombros y lo llevó de cara a la parcialidad argentina, que coreó su nombre como sólo se le canta a los verdaderos ídolos.

El ex Rosario Central, hoy en Benfica, también se tomó su tiempo para repudiar los episodios de violencia que la policía brasileña había provocado en esa misma tribuna: "No podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna", planteó Angelito.

Y allí le puso fecha a su adiós al escudo que tanto ama: "La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo".

"Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo!", se despidió Di María en su conmovedor posteo, que rápidamente fue comentado por los hinchas argentinos y sus compañeros de la Scaloneta, todos envueltos en la misma nostalgia.