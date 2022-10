"El Cachi está feliz": le dieron el alta a David Páez y lo celebró con amigos

dbaceec1-bcce-4ebb-96bb-1f56d1d3905b.jpg

David sufrió un ACV el pasado 21 de octubre y afortunadamente los médicos pudieron atenderlo a tiempo. Su hermano, José Luis, fue quien dio a conocer la noticia en ese momento y pidió "recen por él"

"A tenido un ACV muy leve. Está en terapia intensiva para control, control que le a afectado una obstrucción que tiene en la vista, que tenemos todo. Eso con medicación y reposo volverá a su lugar. Una vez que termine ese proceso y que vuelva a recuperar la vista se le dará de alta de inmediato y volverá a hacer una vida normal. No es nada grave de diferencia, no es nada de vida o muerte, ni nada motriz en el cual le afecte asique para mayor tranquilidad de todos. Nada tiene comprometido, ni su vista, ni motriz ni su cerebro ni su físico. Está todo muy bien. Aviso para llevar tranquilidad", explicó El Negro Páez en aquel momento. "A tenido un ACV muy leve. Está en terapia intensiva para control, control que le a afectado una obstrucción que tiene en la vista, que tenemos todo. Eso con medicación y reposo volverá a su lugar. Una vez que termine ese proceso y que vuelva a recuperar la vista se le dará de alta de inmediato y volverá a hacer una vida normal. No es nada grave de diferencia, no es nada de vida o muerte, ni nada motriz en el cual le afecte asique para mayor tranquilidad de todos. Nada tiene comprometido, ni su vista, ni motriz ni su cerebro ni su físico. Está todo muy bien. Aviso para llevar tranquilidad", explicó El Negro Páez en aquel momento.

David fue campeón del mundo con la Selección Argentina de Hockey sobre patines y su hermano es el actual técnico de dicho seleccionado.