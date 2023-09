Dos jugadores de la Selección Argentina renovaron contrato en sus clubes europeos

image.png La felicidad de González al renovar hasta mediados de 2028 (Foto: Fiorentina)

Vale recordar que Nico, de 25 años, arrancó su carrera en Argentinos Juniors y fue vendido al Stuttgart en julio de 2018. Luego de tres temporadas en la Bundesliga, pegó el salto hacia la Fiorentina a cambio de 25 millones de euros y lentamente se ganó la confianza de sus compañeros al nivel que es considerado una pieza fundamental en cada éxito del cuadro italiano con la 10 en la espalda.

En Alemania también anunciaron un nuevo contrato para Exequiel Palacios hasta mediados de 2028. “Estoy disfrutando cada momento. Cuando llegué no fue fácil porque no jugué mucho. Estuve mucho tiempo parado por mi espalda. Este último año me sentí respaldado por el entrenador y pude mostrar un nivel muy bonito. Ahora tengo que seguir demostrando por qué fui campeón del mundo y para poder lograrlo otra vez”, declaró el volante en charla con el canal oficial del club.

Y agregó sobre la importancia de la figura de Xabi Alonso para consolidarlo dentro de los titulares: “Me marcó mucho cuando llegó porque me dio esa confianza de jugar en el equipo inicial, enseñarme cosas cada entrenamiento y cada partido. Tengo que devolverle la confianza en el campo con buenos partidos. Mi momentos favoritos acá son mis penales contra Bayern Múnich”.

image.png Exequiel junto al director deportivo del Bayer Leverkusen (Foto: Bayer 04)

Además recibió elogios de Simon Rolfes, Director Deportivo del Bayer 04. “Exequiel ha puesto a menudo y con éxito su excepcional potencia y agresividad futbolística, al igual que sus habilidades estratégicas y de juego, al servicio de nuestro equipo. Estamos convencidos de que en el futuro podrá desempeñar un papel aún más central”, concluyó el directivo alemán sobre el mediocampista de 24 años.

Tanto González como Palacios son piezas claves en la estructura de la selección argentina desde que Lionel Scaloni asumió. El DT hizo debutar el ex Argentinos Juniors en un amistoso contra Ecuador de octubre del 2019 y sumó al surgido de River Plate para un amistoso contra Guatemala en el 2018.

FUENTE: Infobae