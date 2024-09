Dirigió a Napoli, Chelsea y Juventus y sueña con dirigir a Boca Juniors

Durante la nota, Sarri compartió su entusiasmo y expectativas sobre entrenar en uno de los clubes más emblemáticos de Argentina. “Ir a La Bombonera sería una experiencia increíble. No me veo en mi ‘último baile’. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en La Bombonera serían una experiencia única”, develó.