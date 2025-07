Dirigentes del fútbol sanjuanino, contra Bullrich por su cruce con la AFA: "Son los mismos que formaron parte de un terrorismo de estado"

522717650_1368088728660246_9136704893940498598_n (1)

El texto, que rápidamente se viralizó, escala en sus críticas al oficialismo y lanza un dardo directo a Bullrich: “Aquellos que hoy tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los argentinos son los mismos que formaron parte de un terrorismo de estado que costó sangre y dolor a nuestra patria, los mismos que denigran los derechos de la salud, la educación, la discapacidad y hoy vienen por nuestro fútbol”.

La publicación cierra con un mensaje contundente: “Unidos más que nunca en defensa de los cientos de miles de familias que encuentran contención, cariño y respeto en cada pequeño club de la República Argentina decimos NO al avasallamiento, NO al autoritarismo, NO a la soberbia... señora Bullrich con el pueblo NO”.

El conflicto: fútbol vs. Gobierno

El cruce entre Toviggino y Bullrich detonó una nueva grieta entre la dirigencia del fútbol argentino y el Gobierno nacional. La ministra había asegurado que evaluaba aplicarle derecho de admisión al dirigente por supuestos “mensajes mafiosos”, luego de que éste criticara la intención del Ejecutivo de intervenir en cuestiones del fútbol y de “disciplinar” a la AFA.

Lejos de calmar las aguas, Toviggino redobló la apuesta con un extenso comunicado en el que defendió su libertad de expresión, acusó al oficialismo de actuar con autoritarismo y comparó la situación con prácticas represivas del pasado.

Su postura rápidamente fue respaldada por el Consejo Federal y decenas de instituciones del interior. “Es curioso que aquellos que se arrogan la representatividad de la libertad y los derechos personales actúen como jueces rectores de la vida y el pensamiento ajeno”, remarcaron desde el órgano que agrupa a las ligas del país.

Clubes como Ben Hur, Juventud Antoniana, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Huracán Las Heras, Deportivo Rincón y la Liga de Fútbol de Neuquén también se sumaron al rechazo a Bullrich. Con distintos tonos, todos coincidieron en un mismo mensaje: no al avasallamiento, defensa del fútbol federal y solidaridad con Toviggino.