Dibu Martínez recibió una dura sanción de la UEFA

El mundo entero no deja de hablar de Emiliano Martínez, quien volvió a silenciar a toda Francia tras atajarle dos penales a Lille en la definición de los cuartos de final de la Conference League. El Dibu fue el gran héroe de Aston Villa pero, luego de la euforia y la alegría en Estadio Pierre-Mauroy, recibió una mala noticia al llegar a Inglaterra.

El marplatense fue dos veces amonestado en territorio enemigo pero, para sorpresa de muchos hinchas, no recibió la roja debido a que le sacaron una tarjeta en el partido y otra cuando estaba haciendo su show desde los doce pasos, instancia en la que no se contabilizan las amarillas del tiempo reglamentario. "Las advertencias y amonestaciones emitidas durante el partido (incluso durante la prórroga) no se trasladan a los tiros desde el punto penal", dice la regla 10 de la IFAB.