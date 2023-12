Dibu Martínez habló por primera vez a fondo de sus "juegos mentales": qué dijo

"Llevó esto último al extremo. Porque si me ves en un penal de un partido normal no voy a estar bailando, por ejemplo”, aclaró el arquero en diálogo con DAZN Español. En las instancias definitorias, Martínez se compenetra mucho más: “A la hora de un uno contra uno en una semifinal o final, que es a todo o nada, trato de sacar provecho de mis recursos".

"Pero de ahí a que lo haga en todos los partidos, hablar a cada rival un uno contra uno… Qué voy a hablar si no tengo ni tiempo para acomodarme. La Premier League es tan rápida. Y la verdad, no me gusta hacerlo mucho. Es algo que me sale en el momento de la tensión o adrenalina”, agregó.

Por otra parte, al surgido en Independiente le consultaron si había vuelto a ver el duelo decisivo contra Francia en el estadio Lusail Iconic: “No, no he vuelto a ver la final del Mundial de Qatar 2022. Mi hermano me dijo que la ha vuelto a ver recientemente porque en Argentina la volvieron a poner".