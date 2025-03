"Después de Maradona y Messi, el Pipi...": quién es el hincha sanjuanino que tiene tatuado a Romagnoli y una camiseta de oro en el cajón

image.png

Yair es presidente de la peña y socio del interior activo. Eso no solo le permite tener un vínculo especial con su club, sino también sentirse parte: "Tener un carnet de socio te da identidad, ser hincha de San Lorenzo es todo".

Desde que empezó a crecer su amor por el equipo de Boedo, Yair fue absorbiendo lo que un tal Leandro Romagnoli hacía dentro del campo del Estadio Pedro Bidegain. Ese pibe que fue cosechando copas y agigantando su figura sobre los hinchas: "Para mí, después de Maradona y Messi, está Pipi".

"En mi infancia empecé a ver los partidos y fue ahí cuando pasó todo. Lo que viví con él en esa época fue muy lindo, porque arrancó su carrera y se fue convirtiendo en ídolo, la rompía. Le decían el tatuado, llamaba mucho la atención. Cuando le tocó irse a Sporting Lisboa no digo que dejé de ser de San Lorenzo, pero sí fue diferente", explicó.

El Pipi es humildad pura. Cuando le tocó venir a San Juan hace algunos años lo conocí, charlé con él y es una persona excelente. Donde está él yo quiero ir, para mí es uno de los ídolos más grandes de San Lorenzo.

Yair Morales dejó en evidencia su total admiración por el ahora entrenador de San Martín y recordó el momento en el que decidió estampar su imagen en la pierna izquierda. "El tatuaje me lo hizo mi primo, es la representación del Pipi con su Copa Libertadores en uno de sus últimos partidos. Tuve la suerte de que me lo vio y me lo firmó. Fue el momento más feliz de mi vida".

Romagnoli arrancó su era en el Verdinegro y el fanático del Cuervo contó que a partir de esa asunción, empezó a seguir más a San Martín en Primera División.

"No soy hincha de San Martín y tampoco miraba sus partidos, pero el martes me tocó sentarme a ver el debut de Copa Argentina por el Pipi Romagnoli. Quiero que siempre le vaya bien", cerró el hincha sanjuanino que tiene tatuado a Romagnoli y una camiseta de oro en el cajón: la pilcha con su firma en el campeonato anterior a su retiro.