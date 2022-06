Desamparados, la cancha y la Liga Sanjuanina: Juan Valiente y un mano a mano con Tiempo de San Juan

Uno de los puntos importantes y que ya está a disposición de ello es la deuda a los árbitros: "Se les está debiendo en este momento a los árbitros y ya asumí ese compromiso. En cuanto todos los papeles estén, los vamos a poner al día y arrancar nuevamente de cero. Todo tiene que ver con un tema de orden y administrativo. Si Dios quiere en 15 días ya tenemos que tener solucionado eso".

Siguiendo la línea de los árbitros, Valiente manifestó que no venían entrenando y que el martes pasado ya sumaron la primera práctica: "Estuvieron con un profe en un lugar específico para ellos. Vamos a traer una capacitación a San Juan".

Si bien siempre se hizo hincapié en el fútbol 11 masculino, el resto de las disciplinas que regula la Liga pasaban a segundo plano. Es por eso que expresó que se están interiorizando en los otros departamentos: "Los queremos sumar, hemos sentido que han estado muy solos y no han tenido presencia de las autoridades. Queremos sumarnos a su equipo de trabajo y una vez desde adentro ver cómo se puede colaborar con ellos".

Juan Valiente: ¿Qué cambiaría de la Liga sanjuanina?

Apenas Juan Valiente se convirtió en el presidente de la Liga Sanjuanina se tomó el primer fin de semana para visitar las canchas del fútbol sanjuanino y notó que siempre estuvo el faltante de la presencia de autoridades: "Están con la necesidad de que sean acompañados, de que también podamos observar lo que sucede. Fuimos a Árbol Verde y los mismos dirigentes colocaron la red, marcaron las líneas, está en nosotros ser más empáticos y de esa manera todos unidos podemos construir y darle solución".

Valiente visitó a Árbol Verde después de asumir

En la Liga el que estuvo más tiempo fue Derito, luego de ese extenso mandato al frente llegó Platero y el más reciente Oscar Cuevas, para la visión del ahora Valiente, el actual, aseguró que todos trataron de hacer lo mejor: "Todos intentaron hacerle un bien a la Liga Sanjuanina, me quedo con la voluntad, las ganas de querer hacer y de involucrarse". En cuanto a algún cambio dentro de la institución, dijo: "Cambiaría tantas cosas. Pero primeramente pelearía por una Liga que sea autosustentable y profesional, que pueda generar sus propios ingresos y que le permita poder ayudar a los clubes, ese es un gran sueño".

EL MOMENTO: LA CANCHA, ISLAS Y UN TERRENO PARA DESAMPARADOS

Juan Valiente es el presidente actual de Sportivo Desamparados y sin duda el momento que está atravesando el club no tiene nada que ver con la institución, comparó: "En lo deportivo es un momento difícil, futbolísticamente hablando y pensando en lo que es el Federal A. Estamos atravesando una situación complicada en una zona que la verdad a ninguno de nosotros nos gusta transitar, pero es la realidad. Lo asumimos y hoy tenemos una ventana que podemos incorporar refuerzos. Hacemos mea culpa y esa es la realidad".

A su vez, expresó que el estado del campo no solo es un problema que abarca a Desamparados, si no que les sucede a todas o casi todas las canchas del fútbol sanjuanino: "Es un problema que nos compromete a muchas instituciones". Asimismo, respaldó que más allá del foco en el campo de juego están las obras que van detrás: "Hay algo muy grande para que Sportivo tenga una solución definitiva para eso. Es una obra que nos lleva mucho tiempo y mucho dinero. Venimos de dos años de pandemia donde tuvimos que mantener un club en competencia. El club está vivo gracias al aporte del Estado, AFA y algunos sponsors, pero también gracias al gran aporte que hacemos los dirigentes".

Juan Valiente habló del momento y las obras que atraviesa Sportivo Desamparados

Desamparados comenzó a hacer de local en Trinidad y Fuentes se fue a mitad de camino. Rápidamente se tuvo que salir a buscar con urgencia un técnico de jerarquía, ¿Por qué Islas?: "Él fue pretendido. Cuando dejó Dorados junto con Maradona se me atravesó una idea loca en ese momento cuando estaba en mi oficina, en la que intenté contactarme. Ahí hablé con un intermediario porque no tenía su teléfono particular y Luis me dijo 'si vos nos llamabas, veníamos con Diego'. Después conseguí su teléfono, estudiamos su recorrido, sabemos lo profesional que es y cuando tomamos la decisión de hacer el cambio de cuerpo técnico le llamamos y en ningún momento dudó".

Valiente actualmente preside en paralelo Desamparados y la Liga Sanjuanina, en base a eso, el máximo dirigente afirmó: "Con Desamparados tengo compromisos. Necesito terminar la obra de la perforación. Tengo otra gran deuda que son los baños, independientemente esté o no esté asumo el compromiso de terminar esas obras porque queda muy poco y tengo todo el recurso material. Solo falta el servicio de obra de agua y de electricidad para poder terminar".

A raíz de eso y teniendo el color verde como bandera, Valiente afirmó que está muy cerca de poder completar un sueño para él y para el club: "El compromiso es con un grupo de gente de poder comprar un terreno para donárselo a Desamparados, estamos a la firma de eso. Hoy somos 8 o 10 locos que tenemos ese sueño".

Por último, el presidente dijo que no dejará solo a Leonardo Villalba al frente del club, si no que lo acompañará: "Leo es un amigo, un colaborado y un dirigente. Yo le dije que lo voy a acompañar porque las dificultades económicas están. Vamos a estar juntos para ayudar a Desamparados a salir de esta situación".