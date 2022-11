De los ausentes a "tenemos a Messi": la opinión del fútbol sanjuanino sobre los 26 que van al Mundial

Federico Acevedo - DT de Colón

"Es una lista muy buena. En el país y en Europa tenemos muchísimos jugadores que podrían estar en la Selección, pero lamentablemente van 26 y el cuerpo técnico, que de hecho es muy bueno, ha tenido tiempo de seguir a todos y armar el grupo. Yo estoy conforme e ilusionado, diferente a otras veces. Pero sabemos que es una Copa del Mundo y no tenés margen de error. Pero hay un país detrás, que está conforme y con ellos. Ellos seguramente sentirán eso".

Nicolás Córdoba - jugador de Alianza

"Me parece que están bien los 26 elegidos. Es importante que lleve a Dybala y a Enzo Fernández, me parecen dos buenos jugadores y tenían que estar. La Selección siempre ilusiona, siempre que está Messi ilusiona. Yo estoy entusiasmado con llegar a la final y de que vamos a ser campeones, ojalá se le pueda dar a los jugadores y a todos los argentinos".

Franco Letizia - jugador de Del Bono

"Mi opinión sobre la lista es que era de esperarse los nombres que están, con un grupo ya consolidado. Fue una pena lo de Lo Celso, pero creo que hay recambio y muy bueno. Yo creo que la lista está bien y demás está decir que la ilusión siempre está. Pero la ilusión hoy está más que nunca por los grandes futbolistas, además de Messi".

Ernesto Fullana - DT de Alianza

"Me parece que está bien la lista, sobre todo si Scaloni analizó lo que necesita. No hay nada que objetar. Es un equipo confiable y práctico, que tiene funcionamiento y jugadores desequilibrantes, que es lo que hace falta para abrir los partidos. Reúne todas las condiciones para hacer un gran Mundial. Estamos ilusionados, creemos en este equipo y cuerpo técnico. Están los pesimistas y lo que esperan que le vaya mal para hablar algo, pero estamos ilusionados. Dios quiera que hagamos un buen mundial y podamos llegar a la final y ganar.

Juani Vacca - jugador de San Martín

"Creo que el técnico sabe lo que hace y lo tenemos que bancar a muerte. Confío en los 26 que van a representarnos, estoy seguro de que nos van a dejar bien arriba. Estoy muy ilusionado con esta Selección, esperemos que nos siga dando alegrías y representando como lo viene haciendo".

Luto Molina - DT de San Lorenzo de Ullum

"Me parece que están bien los 26 elegidos. Son los que están en un buen momento en sus clubes, son los que ha venido manteniendo Scaloni. Es la base que armó en las Eliminatorias y todos han rendido cuando les ha tocado jugar. No sé si falta alguien. Es una lista que ilusiona porque está Messi y por el rendimiento que han tenido en la Copa América y Eliminatorias. Además, en los amistosos que han tenido, han habido muy buenos rendimientos. Vamos a hacer fuerza para que Messi pueda levantar la Copa Mundial".

Hernán Vega - jugador de Trinidad

"La verdad que conformé con la lista. SE mantuvo una base de lo que fue la Copa América. En mi opinión hubiera llevado un volante /delantero más y no un defensor. En este caso, Ángel Correa por Juan Foyth".

Alberto Platero - dirigente deportivo

"Quién mejor que Scaloni para saber quién está bien y quién mal para el Mundial. Muchas veces nos ha pasado de llevar jugadores enfermos, lesionados, y no se han podido recuperar. Por ahí uno debe querer a uno más que a otro, por cuestiones personales. Pero creo que los que están elegidos están bien. En el fútbol, si el equipo se levanta bien, no hay que con qué sin importar los jugadores que estén. Tenemos la carta ganadora, Messi, que hoy está bien y con todo. Eso sirve mucho".

Fabricio Paz - jugador de Del Bono

"Es imposible que no se te ponga la piel de la gallina viendo el video de Scaloni, dando la lista. Hay mucha ilusión, creo que hace mucho que no se vivía esto. Creo que tiene mucho ver esto de lo que se ha generado con la gente no sólo por el resultado deportivo, sino también con esa relación que tienen en redes sociales. Se los ve contento, disfrutando y dejando la vida por la camiseta. En cuanto a los nombres, ninguno le cuestionaría nada a Scaloni. Lo que diga es sagrado. Puede haber sido una sorpresa lo de Foyth. Me hubiese gustado que esté Martínez Quarta, pero el tema es a quién dejabas afuera. Es una pena que no esté, pero es entendible. Coincido con lo de Dybala.

Leandro Regalado - jugador de San Martín

"La verdad que es una Selección que me gusta e ilusiona mucho, por su idea y jugadores. Es una lástima la baja de Lo Celso, ya que le daba mucho a la Selección. Pero también siento que tenemos con qué reemplazarlo porque hay muchísimos jugadores de una enorme calidad y experiencia. Sobre los elegidos me parecen muy bien por el momento de cada uno de ellos y por lo que se ve del grupo. Por ahí pienso que me hubiera gustado que esté Simeone, más que nada por el enorme nivel que viene teniendo".

Nacif Farías - presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol

"La lista no me genera ninguna sorpresa. Prácticamente van los jugadores que estuvieron en el proceso de Scaloni. Por ahí me hubiese gustado un nueve más de área, pero el equipo ha demostrado un gran funcionamiento jugando por abajo y desbordando, con una gran participación de los laterales. Más allá de la baja de Lo Celso, tiene a dos jugadores reemplazantes de buen nivel. La gran mayoría del proceso de Scaloni está en el Mundial. Espero que Julián Álvarez esté con todas las luces cuando le toque entrar. Yo le tengo fe a este equipo".

Ramón Ávila - jugador de Alianza

"Estoy ilusionado, toda la Argentina confía en este plantel. A esperar que pasen los días, con ansiedad por cómo uno vive los Mundiales y porque Argentina siempre es favorita. Me hubiese gustado que nos represente también Germán Cano, quien está hoy Fluminense".

Rodrigo Nacif - periodista de Radio Sport

"Están los mejores. Era necesario mantener la base del equipo que ganó la Copa América, por el grupo, por lo que se consiguió y porque ya se conocen todos. La lista es correcta. El que sí se lo ganó es Enzo Fernández, que me parece que va a ser la revelación del Mundial. Es una lástima lo de Lo Celso, pero se le abre una puerta importante al ex River para que se transforme en un jugador vital de la Selección. En seis meses se ganó la ida al Mundial y creo que la titularidad. Estoy ilusionado, más allá de que no seamos la principal potencia mundial".

Rodrigo Jofré - jugador de Colón

"Me parece una muy buena elección de jugadores. Están los que estuvieron en el proceso de Lionel Scaloni. Estamos muy ilusionados con éstos jugadores, creo que llegan muy bien y en el momento justo. Nos van a representar de la mejor manera en este Mundial".

Martín Sambor - arquero de Trinidad

"Los elegidos me parecen totalmente acertados, todos están pasando por un excelente nivel y sin dudas cada uno es parte de ese tremendo grupo. Todavía en shock por la lesión de Lo Celso, es el gran faltante. Pero después seguro hay muchos jugadores que podrían haber estado, pero el técnico eligió a los mejores. Más que por los nombres, la ilusión la tengo es por el grupo. Todo lo que transmiten es increíble. Ilusionado como nunca antes".