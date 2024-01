¿De héroe a villano?: el enojo de los hinchas con Mas y el antecedente de dos que también cambiaron de camiseta 

Monllor, el ex arquero de San Martín, fue uno de los primeros refuerzos de la Lepra

Un periodista partidario de la provincia vecina fue quien encendió la mecha al anunciar las novedades del conjunto y Mas, estaba próximo a sumarse como refuerzo. Lo que causó indignación y malestar en los hinchas de San Martín.

image.png

Algunos saltaron en su contra y otros a favor. Están los que lo atacaron con cambiarle el nombre al predio y con ya no ser un ídolo del club de Concepción. En tanto, también están los que le dieron la derecha al comentar que es un futbolista y vive de su carrera como todos. Que más allá del presente que se le de, surgió del seno verdinegro y eso no significa o no tiene que significar nada, pero... el hincha es así. Pasional o extremista.

Sin título.jpg

ARIEL AGUERO Y LUIS TONELOTTO, LOS ÍDOLOS QUE TAMBIÉN CAMBIARON DE CAMISETA

El central y el delantero fueron muy importantes en San Martín. Es que en el 2007 ambos le dieron el ascenso a Primera a San Martín y el hincha siempre los recuerda con mucho cariño. Ariel Agüero es sanjuanino y Luis Tonelotto agigantó su figura y es uno de los máximos goleadores que pasaron por Concepción.

Luis Francisco Tonelotto, llegó a San Martín en la temporada 2006 y tras una buena campaña, ascendió a Primera de la mano de Teté Quiróz en el 2007. Estuvo hasta el 2008 y después del descenso, pegó el salto a Independiente Rivadavia para pasar dos temporadas y luego regresar al Verdinegro en 2009.

A pesar de haber vestido los colores de la Lepra, "Tonegol" es como un prócer en Concepción. Goleador y héroe del ascenso.

image.png

Ariel "Oso" Agüero, también tuvo dos ciclos en San Martín y fue indispensable en el ascenso, anotando uno de los goles importantes. El ex futbolista vistió los colores del verdinegro en el 2003. Estuvo sólo un año y después regresó a Concepción en el 2005. Buena campaña, ascenso y debut en Primera. Tuvo su paso por Independiente Rivadavia en el 2017.