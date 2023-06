De hacer goles a taparlos: la épica tarde a lo "Enzo Pérez" de un delantero sanjuanino

En sus 16 años en el fútbol sanjuanino jamás había atravesado una situación como la del sábado. Quedaban cinco minutos para que se cumplieran los 90, Colón le ganaba 2-1 a San Lorenzo de Ullum y, si bien ya estaban clasificados a cuartos del Torneo de Invierno, se trataba de un triunfazo en su cancha y ante su gente. Sin embargo, por "hacer tiempo", el árbitro sacaba por tercera vez la tarjeta roja y dejaba con 8 jugadores al conjunto local. Y no se trataba de cualquier jugador, sino del arquero, Exequiel Herrera. Colón se quedaba sin su portero a pocos minutos del final del partido y no podía hacer ningún cambio. En ese entonces apareció Jaime Chávez, protagonista de una tarde épica en cancha del Merengue.

El delantero de 31 años, que en esta temporada llegó a Colón a préstamo desde Peñarol, se hacía cargo de una situación dramática que tenía en vilo a los dirigentes e hinchas del club de la calle Sargento Cabral, como al propio rival, el equipo comandado por Alfredo el "Luto" Molina. El plantel ya había sufrido la baja de Fede Gómez y Emilio Ochoa cuando el árbitro Nicolás Naveda expulsaba al arquero local. "Lo echa en una situación media rara y confusa. Supuestamente por hacer tiempo. Entonces tomé la decisión de atajar yo. Me sentía con confianza, por eso me acerqué y agarré los guantes. Oficialmente fue la primera vez que lo hacía, antes había atajado en entrenamientos o situaciones informales", contó el protagonista de esta historia a Tiempo de San Juan.

Cuando Chávez va al arco, quedaban 5 minutos para el final. Claro, después llegó el tiempo adicional, que en un principio fue de 8 minutos y luego se extendió: "Me tocó atajar entre 15 y 20 minutos, un montón de tiempo. Sabía que era una situación dramática, porque era el final, estábamos arriba en el marcador y con tres jugadores menos; tenía que estar más atento que nunca, porque ellos atacaban por todos lados. Tenían gente de altura y buscaban ir por afuera. Nosotros nos defendimos como pudimos. Lo que sí, debe haber sido desesperante para la gente. Nosotros estábamos ordenaditos y concentrados, a veces un poco nerviosos...".

WhatsApp Image 2023-06-04 at 18.35.50.jpeg

Jaime contó que detrás de su arco contó con la ayuda de un colaborador del cuerpo técnico y que sus compañeros, en medio del clima de tensión, trataban de descomprimir el ambiente con cargadas. "El entrenador de arqueros me guiaba para que no perdiera la referencia del arco, porque a veces seguía la pelota y me perdía. Fue un partido catastrófico para nosotros, pero cuando yo salía a cortar los centros nos reíamos y bromeábamos entre nosotros. Fue todo muy loco. Encima ese día fue mi cumpleaños. En la tribuna tenía a toda mi familia. Fue una tarde muy atípica".

En medio de las bromas, fue imposible no recordar y compararlo con Enzo Pérez. El mediocampista de River es recordado, entre otras cosas, por el partido de Copa Libertadores en el que le tocó defender el arco frente a Santa Fe. Aquel encuentro terminó en victoria del Millo por 2-1, mismo resultado con el que terminó Colón-San Lorenzo de Ullum en San Juan: "Yo soy de River y por 20 minutos fui el Enzo Pérez de Colón. Claro que se me vino a la cabeza aquel partido. A diferencia de Enzo, yo no me quedé con ningún recuerdo de esa experiencia. Para mí es una experiencia linda, que va a quedar por siempre".

Fotos: gentileza Emiliano Schlamelcher (Nuestro Fútbol)