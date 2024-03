Cumplió 90 años y sus amigos lo sorprendieron con un viaje al club de sus amores

IMG-20240316-WA0116.jpg

"Para mí es una cosa muy grande, una satisfacción esto que han hecho. A este grupo lo conocí hace años, hemos estado juntos mucho tiempo, y me han dado una alegría enorme al venir a mi club. Ellos son mi familia, desde el primero que conocía hasta el último. Además, me tratan como si fuera un hijo, me llevan a todas partes; me cuidan mucho", expresó el exhockista a Tiempo de San Juan, cuando la noche estaba empezando y había otras sorpresas por descubrir.