Cuatro hermanas y una misma pasión

No sólo comparten el apellido, la sangre; también están unidas por un deporte, una pasión que descubrieron cuando eran chiquitas en la provincia de Mendoza, de donde son oriundas. Andrea y Natalia Jara, y Valentina y Julieta Fernández , son las hermanas que defienden la camiseta argentina en los World Skate Games y en una charla a fondo con Tiempo de San Juan, hablan de todo.

Las Jara son de la localidad de Guaymallén. Andrea fue la primera que empezó con el stick y la bocha, cuando apenas tenía dos años, inspirada un poco en su hermana mayor. Arrancó como jugadora de campo, el arco llegó después casi de manera exigida. "El club se iba a desarmar porque la arquerita de nuestra categoría iba a dejar. Entonces saltó mi hermana, contó que yo atajaba en el fondo de mi casa y me pusieron como arquera. Yo no quería, no quería. Entonces atajaba en unas categorías y jugaba en otras, hasta que tuve que quedarme como arquera", contó Andrea.