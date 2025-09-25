jueves 25 de septiembre 2025

Confirmado

Copa Argentina: el duelo de cuartos entre River-Racing ya tiene sede y horario

Desde la organización dieron a conocer cuándo se disputará el clásico por los cuartos de final. Cómo está el historial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Copa Argentina con clásico confirmado.

La expectativa por el clásico entre River y Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 va en aumento y ahora, la organización del torneo más federal del país anunció que el partido se disputará el jueves 2 de octubre desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario. El ganador de la serie irá contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de dejar en el camino a Tigre.

¡alegria verdao, desilusion millonaria!: river perdio con palmeiras y se despidio de la copa libertadores
No alcanzó

¡Alegría verdão, desilusión millonaria!: River perdió con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores
locura en avellaneda: aparecio solari por el segundo palo y clasifico a racing a la semifinales de la copa libertadores
1° clasificado

Locura en Avellaneda: apareció 'Solari' por el segundo palo y clasificó a Racing a la semifinales de la Copa Libertadores

Será un duelo cargado de historia y tensión, en el que el equipo de Marcelo Gallardo intentará recuperar el brillo de su chapa copera tras la eliminación a manos del Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores, pero enfrente estará la Academia de Gustavo Costas, que atraviesa un gran momento con la clasificación a semifinales en el certamen continental.

El cruce en Rosario tendrá además un condimento especial y realidades opuestas: el Millonario busca revancha tras quedar afuera en cuartos de la edición pasada, mientras que los de Avellaneda sueñan con sumar un título local que se le viene negando en los últimos años. El clásico copero llega en un momento en el que se tienen que medir estructuras, planteles y decisiones. Con sede y horario confirmado, la cuenta regresiva ya comenzó: el Gigante de Arroyito será testigo de un clásico que promete ser una final anticipada.

Pese a que el historial general lo lidera River, en llave de partido único o ida y vuelta el que está arriba es Racing, que ganó 12 veces, mientras que el conjunto de Núñez solo lo hizo en siete. Hay un recuerdo reciente por la Copa Argentina: en la edición 2011/12 se cruzaron en semifinales y tras un empate 0-0, la Academia se clasificó a la final después de imponerse por 5-4 en los penales. Luego perdería ante Boca en la definición del título.

Para encontrar el primer partido entre ambos hay que remontarse a 1908, cuando River le ganó la final del Campeonato de Segunda División que daba un ascenso a Primera por 7-0, la goleada más abultada entre ambos. Luego se midieron varias veces en la Copa de Honor (1911, 1912 y 1918). En las tres ocasiones el vencedor fue Racing, que primero empató 1-1 y avanzó, mientras que al año siguiente se impuso por 3-0. En 1918, el conjunto albiceleste se impuso por 3-1 con goles de Natalio Perinetti y un doblete de Alberto Marcovecchio, que sellaron la victoria en la final y le dieron el título de la Copa de Honor de 1917. En el medio de aquellos cruces, el Millonario se llevó un 2-1 en la Copa Competencia de 1914.

Racing volvió a imponerse en partidos trascendentales, como en la semifinal de la Supercopa de 1988 y luego fue campeón ante Cruzeiro. Sin embargo, en los últimos dos antecedentes el gran ganador fue River porque primero superó a la Academia en los octavos de la Libertadores 2018 que finalmente ganó en Madrid y el último duelo de esta clase fue goleada por 5-0 en la Supercopa Argentina 2019.

