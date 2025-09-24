jueves 25 de septiembre 2025

No alcanzó

¡Alegría verdão, desilusión millonaria!: River perdió con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo cayó 3-1 en el Allianz Parque, en el duelo de cuartos de final de la cita internacional. River arrancó ganando e igualando el global, pero no pudo sostenerlo en el tiempo y terminó siendo derrotado por el local, que a través del argentino López, le bajó la persiana a la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
River quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 frente a Palmeiras, cerrando una serie que ya venía cuesta arriba tras la derrota 2-1 sufrida en el Monumental. El equipo de Gallardo, que había arrancado con ímpetu y esperanza tras el tempranero gol de Maxi Salas, terminó siendo superado por el conjunto brasileño, que impuso su jerarquía en el complemento y sentenció la serie sin dejar lugar a discusiones.

El Millonario comenzó bien, con presión alta y ambición ofensiva. Esa actitud encontró premio rápido: a los pocos minutos, Maxi Salas la mandó a guardar y alimentó la ilusión riverplatense de dar el golpe en el Allianz Parque. Pero, como tantas veces en esta Copa, la historia volvió a torcerse del lado del rival.

Palmeiras ajustó piezas y salió con otra actitud en el segundo tiempo. Vitor Roque, que fue una pesadilla para la defensa de River, marcó el empate que devolvió tranquilidad a los locales y obligó al equipo argentino a volver a buscar.

Con el correr de los minutos, River empezó a mostrar signos de desgaste físico y mental. Y lo pagó carísimo. A poco del final, una jugada insólita terminó de hundir las esperanzas: penal para Palmeiras, expulsión de Marcos Acuña -que venía jugando a préstamo- y gol de José Manuel López desde los doce pasos. Con uno menos y ya sin reacción, llegó la frutilla del postre para los brasileños: el Flaco López, otra vez, se despachó con un golazo en el descuento y cerró una noche negra para el equipo de Núñez.

River cierra su participación en la Libertadores con un sabor amargo y muchas preguntas de cara al futuro. Palmeiras, en cambio, vuelve a meterse entre los cuatro mejores del continente y sueña con una nueva consagración.

