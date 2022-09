Carlos Nicolía: el Mundial, la frase que le tiró Otamendi y por qué San Juan es "única" para los europeos

Nicolía, quien viene de conquistar la Supercopa europea de hockey sobre patines, está radicado en Portugal desde hace varios años. Allí vive con su esposa Flavia e hijos Cristiano y Román. Los compromisos deportivos lo llevaron a convertirse en una especie de turista en sus últimas visitas a San Juan. Visitas esporádicas y cortas, casi con sabor a poco. "Con mi vieja tenemos un café pendiente de mi último viaje; no pudimos generar ese encuentro solitario", se lamenta el ex Olimpia. Al mismo tiempo asegura que la preparación previa que harán en la provincia previo al inicio de los World Skate Games, a partir del 12 de octubre, servirá para saldar un par de cuentas pendientes: que sus padres, Juan Carlos y María del Carmen, lo puedan volver a ver jugar después de 11 años, por ejemplo.

dsd.jpg Con su madre María del Carmen

-Quedan semanas para el Mundial en San Juan, una edición que sin dudas será especial... ¿cómo vivís la previa?

-Ya no queda nada. Creo que no solo para Argentina, sino para el hockey mundial, el Mundial que se viene es especial y único. Con el entrenar (José Luis Páez) estamos preparándonos de la mejor manera posible. Queremos disfrutarlo. En Europa tenemos cerca a nuestras esposas e hijos, pero no está la costumbre de tener a la familia entera en la tribuna y eso hace que sea especial este próximo Mundial. Estoy con muchas ganas.

-¿Te hubiese gustado hacer una preparación extra a la que tendrán a partir del 12 de octubre en San Juan?

-Obvio que sí. Uno quiere estar y entrenar con todo el equipo junto. Pero es un tema difícil y ha sido el mayor problema en la historia de la Selección Argentina de hockey. Igual, hay que llevarlo al lado positivo. Vamos a tener tiempo para prepararnos. Quizás no el tiempo necesario, pero las ganas pueden reemplazar muchas cosas. La preparación en San Juan será muy importante, el volver a conectar con las raíces y estar en las canchas donde nacimos y crecimos será un plus.

Los World Skate Games se desarrollarán del 24 de octubre al 13 de noviembre. San Juan albergará los mundiales femenino, masculino mayor y Sub-19

-Al José Luis Páez mucho no le convencía la preparación en San Juan…

-El miedo es entendible. Pero sabemos con los jugadores que vamos a Argentina a preparar un Mundial, con las ganas de ponernos a punto para llegar de la mejor manera. Voy a remarcar lo positivo y es que hace tres años que no veo a mi familia, no conecto con mi gente. Mentalmente cualquier deportista del mundo necesita estar bien en estos momentos y estar en San Juan puede ser un punto positivo. Seguramente habrá juntadas con familiares, pero a eso hay que llevarlo al lado positivo. Sabemos que la prioridad es entrenar e intentar ser campeones del mundo.

-¿Cuánto crees que puede influir positivamente el jugar en casa, con la gente a favor?

-Mucho. A veces los triunfos no son sólo una cuestión deportiva o de gimnasio. Los sentimientos son importantes. Yo tengo a mis padres que no veo desde hace tres años y me van a ver jugar un partido después de casi diez. Saber que los voy a tener a diez metros, que voy a contar con su apoyo, hace realmente bien. Esa situación puede ser el pechón en los momentos de cansancio, en los momentos difíciles. La parte emocional de un deportista es fundamental.

Mis viejos me acompañaron toda la carrera, sin ellos no estaría donde estoy ahora; hicieron un esfuerzo enorme por mí Mis viejos me acompañaron toda la carrera, sin ellos no estaría donde estoy ahora; hicieron un esfuerzo enorme por mí

-¿Viaja la familia desde Europa también?

-El Comité Argentino, el Gobierno de San Juan y secretaría de Deportes se portó de primera. Viajamos con toda la familia, sabiendo que era difícil la posibilidad de que puedan estar en San Juan por el tema de los pasajes. Pero para nosotros era importante que estén. Y por ahí se piensa que, porque estamos en Europa, somos millonario o tiramos la plata para arriba y no es así. El hockey cambió mucho, todo es un sacrificio.

A cada dirigente, padre y jugador de cada club de Argentina le digo que nos apoyen, que necesitamos de ellos porque somos un grupo de jugadores argentinos que representamos el hockey argentino A cada dirigente, padre y jugador de cada club de Argentina le digo que nos apoyen, que necesitamos de ellos porque somos un grupo de jugadores argentinos que representamos el hockey argentino

-¿El europeo vive la previa como el argentino, teniendo en cuenta que es en San Juan, para muchos la capital del hockey sobre patines?

-No sólo para San Juan, sino para el mundo entero el Mundial de hockey en San Juan es el verdadero mundial. Es el único mundial que se vive como mundial. Y yo veo que las ganas y la preparación de los portugueses, italianos y españoles para este torneo no fue la misma que en los mundiales anteriores. En Europa, a los hockistas no les da lo mismo quedar afuera para la cita en San Juan. No hay un jugador en el mundo que no quiera jugar el Mundial en San Juan. No es una cuestión de agrandar a la provincia, es la realidad. San Juan es la única ciudad donde el mundial se vive como mundial.

-¿Qué preguntan o qué tanto saben los europeos de San Juan?

-Agarras a cualquier jugador y le preguntas por San Juan, y sabe que lo que se vive en la provincia no se vive en otro lado. La mayoría jugó o vio por la tele el Mundial de 2011. Cuando se jugó el Internacional en San Juan, con el Barcelona y Porto entre los participantes, en Europa no entendían cómo no se hacían todos los mundiales en San Juan. Lo de la gente en el Aldo Cantoni es impactante.

-Cómo te enteraste de la lista final, ¿sigue generando emoción aparecer en ella, a pesar de tener varios mundiales en la espalda?.

-Uno sabía que el entrenador iba a mantener la base y que se iban a generar algunos cambios. Uno tiene contacto con el entrenador y la mayoría de los jugadores. A pesar de haber estado en otros mundiales, no estaba seguro de estar en la lista.

-Argentina siempre es candidata, ¿cómo ves al equipo y qué nos podés decir de los rivales a vencer?

-La Selección Argentina es una de las potencias del mundo. En los mejores equipos europeos hay dos o tres sanjuaninos. Quizás el europeo tiene el plus de hacer juntadas anuales, pero no hay que excusarnos sobre eso. Hay que equilibrar las cosas y confiar. Tenemos equipo para pelearle a España, a Portugal e Italia, selecciones que seguramente van a pelear por el título. Nosotros no nos sentimos ni más ni menos que ellos. Vamos a hacer hasta lo imposible para poder cumplir el sueño que tenemos.

Tenemos una espina clavada muy grande del mundial pasado; pero al día siguiente de la eliminación ya nos estábamos entrenando para ser campeón del mundo. No es vender humo ni fruta, pero en nuestro corazón y mente siempre está nuestro país Tenemos una espina clavada muy grande del mundial pasado; pero al día siguiente de la eliminación ya nos estábamos entrenando para ser campeón del mundo. No es vender humo ni fruta, pero en nuestro corazón y mente siempre está nuestro país

-Un equipo que se muestra consolidado fuera de la cancha también...

-Somos amigos la mayoría. En la Selección se han generado grupos de distintas edades. Con Pablo Álvarez nos conocemos desde los 4 años, llevamos más de 20 años siendo amigos. Y con otros, como Reinaldo García, que por cuestiones personales no va a estar, también. Somos un grupo muy sano de jugadores que se conocen desde hace mucho tiempo y eso hace más fácil la convivencia y la competencia. Cada uno quiere dar lo máximo y no hay ego, sino una competencia sana. Nuestro grupo es diferente. Por ahí nos sentimos identificados a la Selección Argentina de fútbol, aunque nosotros toda la vida hemos sido así.

-Y con los más pibes, ¿cómo es el proceso de inclusión?

-Los mayores intentamos que entren a la Selección Argentina, una de las potencias mundiales, lo más tranquilo posible. Sobre todo, que entren a disfrutar, como en cualquier otro deporte. En el mundo, el sueño siempre es vestir la camiseta de tu país y eso tiene que ser un estímulo, una alegría. Si bien hay presión, porque si entras es para ganar, estar en la Selección Argentina debe ser un estado de disfrute. No cualquiera tiene la posibilidad de estar en el equipo.

-¿Cómo ves a los chicos, seguramente la camada fija de los próximos años?

-Han tenido un nivel altísimo. Siempre que juego contra Lucas Martínez, Facundo Bridge y Danilo Rampulla, trato de motivarlos y les digo la verdad. Creo que el argentino que está en Europa debe ayudar y apoyar al rival argentino. Tanto ellos como Matías Bridge y Ezequiel Mena, entre otros, son el futuro de esta Selección. El día que uno deje el equipo, quiere y anhela que el plantel siga siendo una potencia mundial.

Nicolía y otamendi.jpg

-Hablando de mundiales, termina el de hockey sobre patines y arranca el de fútbol...

-Soy muy futbolero, fanático de San Martín y Boca. Gracias al Benfica logramos tener una cercanía al fútbol. Nos dio la posibilidad de vivir una experiencia única y que no imaginamos que nuestros hijos la puedan vivir.

-Conociste a Nicolás Otamendi, otro que buscará ser campeón del mundo, ¿de qué hablaron?

-Fue en un partido de Benfica. Le comenté que le mundial de hockey se juagaba en San Juan. Era la primera vez que habíamos hablado, porque nunca coincidíamos. Me dijo "ojalá que los dos tengamos una sonrisa a fin de año" y sonrió.

Jáchal, en su corazón

Nicolía nació en la ciudad, pero parte de su infancia la vivió al Norte de San Juan. Su padre Juan Carlos era jachallero y así se siente también él: "Esa es mi tierra, mis raíces. Los caballos, animales, son cosas que me hicieron muy feliz de chico. Y a mis hijos trato de inculcarles nuestra cultura y tierra. Ellos, que viven e incluso el más pequeño nació en Portugal, siempre dicen que son argentinos".

Ayudar, su otra bandera

Carlos Nicolía es embajador de la Casa Sahni (Sociedad Amigos del Hospital de Niños), la entidad que aloja gratis a niños con enfermedades crónicas, en tratamiento en el Hospital Rawson y de zonas alejadas. Una causa que lleva con mucho compromiso y que incluso ha contagiado a varios jugadores de la Selección Argentina para que se sumen.

"Con la Selección apadrinamos una de las diez habitaciones que tiene Casa Shani, donde hacen un trabajo a pulmón. En Europa también se sumaron a la campaña. Sirve muchísimo poder mantener una habitación, un tratamiento. Y ese es mi rol. Ojalá se pueda sumar más gente porque es algo divino y único. Necesitamos ayudar a más niños", comentó el hockista.