Cachetazo a Alianza, empate en puyuta y dos partidos abiertos: los resultados en la ida del fútbol local

Este miércoles comenzaron a disputarse los play off del Torneo de Invierno del Fútbol Local . Cuatro sedes y partidos interesantes le dieron el puntapié inicial a la ida de los cuartos de final del certamen sanjuanino. Cachetazo a Alianza, empate en puyuta y dos partidos abiertos: los resultados de la ida.

En un parpadeo te pueden convertir o una simple jugada puede llegar en gol y ser determinante para un equipo que lo hizo todo bien dentro del campo, así de cambiante es el fútbol local; y no hace mucho, uno los futbolistas protagonistas había dicho a este medio que "no se podían analizar rivales porque el que está último te puede ganar".

Este miércoles se puso en marcha el primer cruce. Un fuerte San Martín Marín cacheteó 4-0 a domicilio a Alianza con gol de Juan Schiany, Leandro Regalado y doblete de Agustín Ramos. Al no encontrar respuestas ante un equipo que fue dominante, uno futbolista Lechuzo vio la tarjeta roja y eso terminó de castigar la tarde en Santa Lucía.

En el barrio puyuta, Desamparados no se pudo despegar del empate 1-1 ante un complicado Aberastain que lo presionó para marcar la diferencia en su visita, pero tendrá que defender la paridad en su cancha el próximo fin de semana. Trozzi anotó para el Víbora y Claudio Alcaráz marcó para el conjunto naranja. Serie abierta.

Los partidos que también no están ni para un lado ni para el otro, son en los que hubo solo un tanto de diferencia, si bien es un gol en contra, pero el encuentro puede ser para cualquiera teniendo en cuenta que en los 90 minutos se sacaron chispas.

Del Bono recibió en la Esquina Colorada al San Lorenzo de Luto Molina y por una distracción en defensa, le terminó costando un gol. No se pudo sacar de encima esa diferencia pese a que el partido tuvo muchos roces y amarillas. Además, a los Bodegueros no le convalidaron un gol por una posición adelantada que marcó el segundo asistente del cotejo. El final en las tribunas terminó medio caliente porque el juez no vio falta adentro del área al choque que tuvo el volante local con el central ullunero. Fue final 1-0 con un tanto de Gonzalo González. Partido abierto para la vuelta.

Y por último, Unión, el mejor equipo en la general, se cruzó ante Marquesado en la cancha del Far West que había entrado por la ventana en la última fecha. Sin embargo, le complicó las cosas al Azul y solo le puedo convertir una sola vez. El equipo de Rawson iba con todas sus armas, pero la serie quedó ahí... Todo se terminará de saber en domingo. Paulo Oballes, de excelente torneo, fue quien le dio la victoria 1-0 a la visita.

LOS PARTIDOS DE LA VUELTA DE LA LLAVE DE CUARTOS DE FINAL

Unión vs. Marquesado | Cancha: Unión

Aberastain vs. Sp. Desamparados | Cancha: Aberastain

San Lorenzo vs. Del Bono | Cancha: San Lorenzo

Lunes: San Martín vs. Alianza | Cancha: Hilario Sánchez