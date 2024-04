Buenos resultados para atletas sanjuaninos en la Maratón de Mendoza

Luciano Frías fue quinto en la general de varones de 10K y ganó la categoría M 16-20. Lina Godoy fue quinta en los 10K, categoría F 46-50. Éstas son sólo algunos de los atletas que una vez más estuvieron presentes en esta competencia.

Paula Yacante, quien viene de ganar la segunda fecha del cross country en San Juan, también se siente muy cómoda corriendo en la calle y luego del segundo lugar en la general de 10K y primero en su categoría, dijo: “No soy de planear mucho las carreras porque como que todavía no encuentro bien mi ritmo, por eso, lo que siempre hago es que mientras entro en calor, observo las chicas que están para saber contra quién voy a competir y ver en qué posición voy a ir, detrás de quién y saber en qué tiempo debo correr.

En el comienzo iba primera Lorena Cuello, que tiene un ritmo más fuerte y en el segundo lugar estaba Agostina (Atencio) y Fiorella (Caviglia), de Buenos Aires y yo que íbamos juntas, por lo que salió una carrera rápida.

Pude desprenderme y alcanzar a Agostina y fuimos tirando juntas hasta el km 8-9 aproximadamente. Fue todo rápido, hasta que en un momento pude desprenderme y soltarme un poco para poder llegar segunda.

Fue una carrera super linda y rápida, aunque tuvo bastantes subidas que complicaron bastante, pero se pudo llevar muy buen ritmo y mantener, especialmente en las bajadas. Felizmente logré un muy buen tiempo, que es mi mejor tiempo obtenido en los 10K (37m36s).

Respecto a los planes inmediatos, Paula quiere continuar corriendo la misma distancia para seguir mejorando y “lograr un ritmo que me permita subir de distancia. Desde ya que me gustaría llegar a correr 21K, pero será más adelante, cuando madure y me estabilice bien en los 10K.

También quiero participar en los torneos locales y meter más carreras de 5000 metros en pista, teniendo en cuenta que todo es un complemento para lo que hago en ruta, al igual que pasa con las carreras de cross country, pues mientras sirva para sumar kilómetros, voy a participar”.

Agostina Atencio, tercera en la general y segunda en su categoría, quedó muy conforme con su actuación y comentó: “Fue una carrera dura, linda y desafiante y más allá de la posición, ha sido muy satisfactorio ver cómo me respondió el físico; venía de unos meses muy tristes a nivel personal, donde no hice una pretemporada buena, como suelo hacer, ya que salía a correr y no a entrenar y hace poco que volví a entrenar con tiempos y gracias a Dios el físico me está respondiendo muy bien porque estoy bajando tiempos y eso me alegra.

En sí, la carrera me la planteé salir y mantenerme adelante sea como sea, aunque a veces soy muy dura conmigo misma, dije no importa y tengo que hacerlo. Desde el momento de la largada me mantuve en la segunda posición, aunque el grupo que perseguía estaba muy cerca.

En el km 8-9 se acercó Paulita y eso ayudó mucho, pues no me dejó regalar ni un segundo y ahí había que definir quién se quedaba con la segunda y tercera posición. Sentía que si una se quedaba, no entraba en el podio, por lo que entre las dos nos ayudamos y acoplamos para entrar en el podio.

Me puso muy contenta que dos mujeres sanjuaninas estuvieran en el podio de una general y a los poquitos metros llegaron cuarta y quinta.

Ahora tengo objetivos en mente en lo laboral y como estudiante, ya que estoy haciendo una licenciatura y me lleva bastante tiempo; en cuanto lo deportivo quiero seguir mejorando, no relajarme con esto, sino seguir entrenando y buscando la plenitud que yo sé que lo puedo dar. Tengo objetivos muy cercanos y ojalá salga todo como lo espero”.

Otro sanjuanino ganador fue Luciano Frías quien comentó: “Fue una carrera rápida, con bastante desnivel. En la cabeza de carrera éramos seis personas hasta el km 2,5 donde se cortó y faltando unos dos kilómetros para el final pude remontar y me alcanzó para un quinto puesto en la general y pude ganar la categoría.

También estuvo Mariano García, mi actual entrenador, quien finalizó séptimo en la general y tercero en su categoría”.

Ganadora en la categoría 66-70 en 10K, Elsa Montero: “El atletismo se ha convertido en una pasión para mí. Mi objetivo es sentirme bien, cómoda y por ello entreno de lunes a lunes. Actualmente hago 10K, pero mi objetivo es llegar a los 21.

Uno de mis objetivos era participar en la Maratón de Mendoza y más allá de la posición que pudiera ocupar, yo quería vivirlo y pude hacerlo; fue algo maravilloso que pude disfrutar y donde me sentí muy cómoda corriendo, lo que me ha hecho sentir que puedo correr un poco más.

Fue un circuito que no conocía y donde me sentí cómoda, era amplio y donde nadie molestaba, permitiendo hacer a cada uno su carrera.

Ahora mis planes pasan por estar en el Nacional de San Luis y en la Internacional de San Juan, tratando de bajar mis tiempos, que sé que puedo hacerlo”.

Torneo de atletismo de la Universidad de San Luis

Los atletas Joaquín Ocampo, Renzo Varoni y Javier Ocampo compitieron representando a San Juan en el torneo de atletismo UNSL 2024 en la provincia de San Luis, obteniendo excelentes resultados, logrando podio los tres.

Joaquín Ocampo 2° lugar en salto alto

Renzo Varoni 2° lugar en 400 metros llanos

Javier Ocampo 2° en lanzamiento en bala y 3° en disco

Campo traviesa

Se disputó la tercera fecha del Campeonato de campo traviesa, organizado por la Asociación Atlética Albardón. Largada y llegada fue en la capilla Nuestra Señora de Andacollo, Albardón.

Sub 20 Varones: 1° Joaquín Más; 2° Juan Llanos

Sub 23 Damas: 1ª Guillermina Heredia

Sub 23 Varones: 1° Fabricio Muñoz

Damas Mayores: 1ª Evelin Molina; 2ª Luciana Berrido

Varones Mayores: 1° Osvaldo Muñoz; 2° Fabricio Montaña; 3° Santiago Agüero

Pre Veteranos Damas 1ª Soledad Sánchez; 2ª Romina Lara; 3ª Rocío Ferreyra

Pre Veteranos Varones: 1° Jesús Muñoz; 2° Cristian Fernández; 3° Fabián Aguirre

Veteranos A Damas: 1ª Marisa Olivar; 2ª Cecilia Palacio; 3ª Anahí Chirino

Veteranos A Varones: 1° Julio Castro; 2° José Luna; 3° Marcelo López

Veteranos B Damas: 1ª Valeria González; 2ª Karina Morales; 3ª Mariela Carabajal

Veteranos B Varones: 1° Alejandro Ocampo; 2° Leandro Torres; 3° Alfredo Ávila

Veteranos C Damas: 1ª Natalia Castán

Veteranos C Varones: 1° César Díaz; 2° Andrés Castro; 3° Ariel Salinas

Veteranos D Damas: 1ª Norma Bruna; 2ª Ivana Mañas; 3ª Laura Graciani

Veteranos D Varones: 1° Fabio Álvarez; 2° Carlos Pose; 3° Alfredo Nuñez

Veteranos E Damas (55-59): 1ª Eugenia Ruiz; 2ª Alejandra Sánchez

Veteranos E Varones (55-59): 1° Jorge Alcaide; 2° Marcelo Ruso; 3° Antonio Navas

Veteranos E Damas (60-64): 1ª Stella Giannoni

Veteranos E Varones (60-64): 1° Carlos Zalazar; 2° Alberto Pacheco; 3° Hugo Peluc

Veteranos F Varoness: 1° Hugo Casanova

Veteranos G Varones: 1° Rodolfo Casanova; 2° Enrique Ahumada; 3° Rogelio Caravajal

Participativo Damas: 1ª Elena Ahumada; 2ª Mabel Perona; 3ª Maira Cortinez