Blas Díaz: del accidente que pudo cambiar su vida a la felicidad de poder volver a las canchas

El futbolista nunca pensó que su recuperación se iba a dar en tan poco tiempo y mucho menos de que podría volver a entrenar. "Me pongo a ver antes del accidente y es volver a empezar de cero, pero se que lo voy a volver a lograr y a estar como estaba", aseguró.

image.png Blas Díaz tras recibir el alta del grave accidente que protagonizó en el barrio Aramburu

Sobre el momento del choque que pudo cambiar su vida, dijo: "Fue un accidente muy grande, me quedé asombrado cuando lo vi. Era creyente pero no mucho, me había alejado un poco de eso, pero cuando me dieron el celular, vi cómo se pusieron todos en oración por mí, se fue haciendo una cadena sólo por mí.

Les recomiendo que usen un casco, a mí me salvó, si no llevaba el casco no la cuento Les recomiendo que usen un casco, a mí me salvó, si no llevaba el casco no la cuento

Con la ayuda de los médicos, y de todos los profesionales que trabajaron con él en su recuperación pudo encontrarse con su esencia de nuevo y de a poco ser ese futbolista que tanto extraña. "Estoy bien, gracias a Dios. Me siento bien físicamente de la cabeza y de mi recuperación. Les pido a todos los que andan en moto, que usen casco. A mi me salvó".

No me acuerdo del impacto y si me acordara, no agarro más un vehículo No me acuerdo del impacto y si me acordara, no agarro más un vehículo

Por la madrugada del 18 de septiembre, Blas Díaz iba a bordo de su moto por el interior del barrio Aramburu, cuando de repente perdió el control y se estrelló contra una camioneta que estaba estacionada. No se acuerda de nada, solo de que despertó en la habitación de un hospital, cuatro días después y con un montón de cables sobre su cuerpo. Su familia nunca perdió la fe y todo el fútbol sanjuanino oró por su salud.

image.png

Blas pasó por dos operaciones -de la pierna y la cara- y tuvo casi 5 meses de recuperación. Con constancia, fuerza y muchas ganas, pudo salir de ese mal momento. "Los médicos me dijeron que era impresionante el avance y lo rápido que me había recuperado".

image.png

Después de un tiempo que se hizo bastante largo para él, pudo calzarse de nuevo la ropa de entrenamiento y largarse a correr a la par de sus compañeros. Tachó el primer objetivo que era el regreso, ahora su máximo deseo es volver a sentir esa adrenalina dentro de un partido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1686874033072082946%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Blas Díaz: del accidente que pudo cambiar su vida a la felicidad "de poder volver a las canchas" pic.twitter.com/ubF2dUAvCa — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 2, 2023

"Quería entrenar y lo logré, ahora es volver a jugar un partido, es como debutar, como volver a nacer", aseguró el futbolista que se desempeña como mediocampista en el Lechuzo. Además, confesó que el DT "está loco por tenerlo en cancha y que quiere que juegue".

image.png

Ya no sé si lo pueda ser jugador profesional, pero si se da, es un sueño Ya no sé si lo pueda ser jugador profesional, pero si se da, es un sueño

Díaz recuperó la rutina de entrenamientos y volvió a deambular por las instalaciones del Centenario. Pilcha pintada y lleno de ganas de "volver a ser". Divide sus días con el club y su trabajo en la fábrica de plásticos ubicada en Pocito. Es otro. Sus ojos sonríen, está lleno de vida, de energía y es sin duda el más mimado del equipo Lechuzo.

El día después del alta tras el grave accidente, Blas Díaz nos recibía en su casa de Las Chacritas:

El volver a nacer: el conmovedor relato del futbolista sanjuanino de los milagros.

Blas Díaz y el volver a nacer. Parte 1