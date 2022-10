Blas Díaz y el volver a nacer: el conmovedor relato del futbolista sanjuanino de los milagros

Por la madrugada del 18 de septiembre , Blas Díaz iba a bordo de su moto por el interior del barrio Aramburu, cuando de repente perdió el control y se estrelló contra una camioneta que estaba estacionada . No se acuerda de nada, solo de que despertó en la habitación de un hospital, cuatro días después y con un montón de cables sobre su cuerpo . Su familia nunca perdió la fe y todo el fútbol sanjuanino oró por su salud.

image.png

"Lo que me pasó fue duro, gracias a Dios lo puedo contar y eso me pone muy feliz. Ahora es un largo paso, pero tengo toda la fe que pronto voy a estar bien", comenzó relatando el jugador.

Emocionado y envuelto en lágrimas, el capitán mediocampista también afirmó: "Mi señora me decía que era increíble como se puso en oración mi nombre y mi salud. Yo me emociono y pienso como la gente ha hecho tantas cosas por mi. No tengo palabras de agradecimiento. Es un milagro de que yo lo esté contando y de que tan rápido haya salido".

Blas Diaz parte 2

El futbolista sanjuanino oriundo de Las Chacritas también afirmó que se siente cargado de energía todo el tiempo con los mimos de su familia, pero asegura que lo tiene impaciente el '¿cuánto falta para regresar a las canchas?': "Siento que lo voy a lograr porque tengo tanta fuerza que lo voy a lograr, el volver a jugar al fútbol y ser lo que era antes. Siempre le pregunto a mi señora cuánto falta para recuperarme y ella me dice 'tranquilo Negro, lo importante es que estés bien', ella confía en que voy a volver a jugar y ser el que era antes"

Soy creyente y me hicieron creer con esto de que hicieron muchas oraciones, me contagiaron a ser mas creyente, porque esto ha sido un milagro

EL RECUERDO DE SU MEJOR AMIGO NICO Y LA FUERZA PARA SALIR ADELANTE

En 2017, Blas Díaz también fue protagonista de un milagro tras sufrir un grave accidente cuando viajaba con su compañero y mejor amigo Nicolás Medina (17) . Ambos iban a borde de una Fiat Strada por calle Belgrano, metros al Norte de la avenida Sarmiento, en San Martín. El auto que los trasladaba se fue contra un poste de luz y luego terminó volcando.

Por la gravedad del accidente, Nicolás perdió la vida en el acto y Díaz, su amigo fue trasladado de urgencias al Hospital, donde permaneció internado hasta que le dieron de alta.

image.png

A 5 años de ese momento que le marcó su vida, Marisol (esposa de Blas) le dijo a Tiempo que 'la foto de Nico junto a la de su sobrino estuvieron todo el tiempo pegadas a la cama del hospital para darle fuerza'. El mediocampista Lechuzo tiene tatuado el nombre de su amigo en el brazo y una de las personas que no pudo faltar durante el proceso más complicado en el hospital fue la mamá de Medina: "Lo aprecia muchísimo y ella le dice que lo que le quedó de su hijo".

image.png