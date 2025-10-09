jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polideportivo

Bicicross: 40 pilotos sanjuaninos competirán en La Rioja

La sexta fecha del Campeonato Argentino y Open se disputará entre el viernes 10 y domingo 12 de octubre en la pista de la ciudad capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-09 at 09.43.09

Aproximadamente 40 pilotos sanjuaninos competirán este fin de semana en la ciudad capital de La Rioja, de la sexta fecha del Campeonato Argentino y Open 2025 de bicicross modalidad carrera. Entre los representantes del Club Bicicross San Juan, del Departamento Rawson, habrá mujeres y varones desde la categoría Camicletas a Crucero.

Lee además
union, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va
Crisis institucional

Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va
lautaro fernandez, el sanjuanino que representara a la argentina en goalball en los juegos parapanamericanos junior video
ALMATEUR

Lautaro Fernández, el sanjuanino que representará a la Argentina en goalball en los Juegos Parapanamericanos Junior

La competencia se disputará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre, en la pista municipal ubicada en la capital. El evento contará con la organización de Asociación Riojana de Bicicross, la fiscalización de Federación Argentina de Bicicross, y el apoyo del gobierno riojano. En total habrá 297 participantes, provenientes de todo el país.

A continuación, el listado completo con los pilotos sanjuaninos inscriptos:

Camicletas: Mireya Marin.

Crucero de 40 a 49 años: Marcelo Francisco López.

Damas de 07 y 08 años: Mía Torregrosa.

Damas 11 y 12 años: Umma Distefano.

Damas 15 o más años: Lola González.

Junior Women: María Agustina Crifo.

Escuela 06 años: Federico Recabarren y Noah Ruarte.

Expertos 07 años: Máximo Marin.

Expertos 08 años: Tiziano Frack.

Expertos 09 años: Juan Cruz Frack, Matías Leiva y Yutiel Miranda.

Expertos 10 años: Bastain Rubia.

Expertos 12 años: Bautista Solera.

Expertos 13 años: Santiago Lescura.

Expertos 14 años: Lucas Crifo y Bautista Quiroga.

Expertos 15 años: Marcos Frack.

Expertos 17 a 24 años: Juan Cruz Fernández y Ciro Reta.

Expertos 25 a 29 años: Federico Gallardo.

Junior Men: Lautaro Agüero y Lucas Molina.

Novicios 07 años: Jeremías Miranda.

Novicios 08 años: Lautaro Luna y Juan Cruz Mota.

Novicios 09 años: Luciano Allis y Teo Olmos.

Novicios 10 años: Teo Luna y Cayetano Oieni.

Novicios 11 años: Julián Recabarren.

Novicios 12 años: Santino Macias, Ciro Mora y Thiago Olmos.

Novicios 13 años: Joaquín Torres.

Novicios 14 años: Tomás Haro, Juan Ignacio Torregrosa y Juan José Torregrosa.

Novicios 15 años: Yago Ávila.

Novicios 16 años: Ezequiel Galat.

Este viernes 10 será la jornada de entrenamientos y prueba de pista oficial para todas las categorías. El sábado 11, desde las 10:30 horas, correrán las categorías del Campeonato Argentino; y el domingo 12, desde las 10, tendrán lugar las divisionales del Open Argentino.

Esta será la anteúltima fecha del campeonato. El séptimo y último capítulo del Campeonato Argentino y Open será el 15 y 16 noviembre 2025, en General Deheza, Córdoba.

Temas
Seguí leyendo

Mano a mano con Rossi: el día que giró en El Zonda siendo un niño, su rico historial en el circuito y el sector de la pista más "desafiante"

El último deseo de Miguel Ángel Russo que conmovió a todo Boca

Despiden en La Bombonera a Miguel Ángel Russo: llegó el plantel y hay enorme fila para el último adiós

Después de seis años, Fabián Flaque vuelve al automovilismo grande: será el representante sanjuanino en el TC2000

Estos son los horarios para el regreso del TC 2000 y Zonal Cuyano a "El Zonda"

El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

El homenaje de la Selección para Russo, el mensaje de Chiqui Tapia y el partido de reserva suspendido

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el 'Pulpo' González: así fue el último paso de 'Miguelo' por San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el ultimo deseo de miguel angel russo que conmovio a todo boca
Emotivo

El último deseo de Miguel Ángel Russo que conmovió a todo Boca

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo agredían con piedras
Investigación

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo "agredían con piedras"

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cómo será este año la elección de la Reina de las Personas Mayores en San Juan.
Gran Festejo

La elección de la Reina de las Personas Mayores 2025 se vivirá en el Aldo Cantoni con música en vivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va
Crisis institucional

Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va

Cómo será el simulacro que se realizará el próximo lunes en todas las escuelas de San Juan.
En detalle

Cuándo y cómo será el inédito simulacro de sismo que se vivirá en simultáneo en las 1.249 escuelas de San Juan

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520
Mercado cambiario

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

El zorro rescatado tras el incendio en La Rinconada, en Pocito, y que fue captado en un video en medio del desastre, se recupera favorablamente.
Buena noticia

Sobreviviente del fuego: el zorrito rescatado en Pocito se recupera y creen que no tendrá secuelas