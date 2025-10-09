Bicicross: 40 pilotos sanjuaninos competirán en La Rioja

Aproximadamente 40 pilotos sanjuaninos competirán este fin de semana en la ciudad capital de La Rioja, de la sexta fecha del Campeonato Argentino y Open 2025 de bicicross modalidad carrera. Entre los representantes del Club Bicicross San Juan, del Departamento Rawson, habrá mujeres y varones desde la categoría Camicletas a Crucero.

ALMATEUR Lautaro Fernández, el sanjuanino que representará a la Argentina en goalball en los Juegos Parapanamericanos Junior

Crisis institucional Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va

La competencia se disputará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre, en la pista municipal ubicada en la capital. El evento contará con la organización de Asociación Riojana de Bicicross, la fiscalización de Federación Argentina de Bicicross, y el apoyo del gobierno riojano. En total habrá 297 participantes, provenientes de todo el país.

A continuación, el listado completo con los pilotos sanjuaninos inscriptos:

Camicletas: Mireya Marin.

Crucero de 40 a 49 años: Marcelo Francisco López.

Damas de 07 y 08 años: Mía Torregrosa.

Damas 11 y 12 años: Umma Distefano.

Damas 15 o más años: Lola González.

Junior Women: María Agustina Crifo.

Escuela 06 años: Federico Recabarren y Noah Ruarte.

Expertos 07 años: Máximo Marin.

Expertos 08 años: Tiziano Frack.

Expertos 09 años: Juan Cruz Frack, Matías Leiva y Yutiel Miranda.

Expertos 10 años: Bastain Rubia.

Expertos 12 años: Bautista Solera.

Expertos 13 años: Santiago Lescura.

Expertos 14 años: Lucas Crifo y Bautista Quiroga.

Expertos 15 años: Marcos Frack.

Expertos 17 a 24 años: Juan Cruz Fernández y Ciro Reta.

Expertos 25 a 29 años: Federico Gallardo.

Junior Men: Lautaro Agüero y Lucas Molina.

Novicios 07 años: Jeremías Miranda.

Novicios 08 años: Lautaro Luna y Juan Cruz Mota.

Novicios 09 años: Luciano Allis y Teo Olmos.

Novicios 10 años: Teo Luna y Cayetano Oieni.

Novicios 11 años: Julián Recabarren.

Novicios 12 años: Santino Macias, Ciro Mora y Thiago Olmos.

Novicios 13 años: Joaquín Torres.

Novicios 14 años: Tomás Haro, Juan Ignacio Torregrosa y Juan José Torregrosa.

Novicios 15 años: Yago Ávila.

Novicios 16 años: Ezequiel Galat.

Este viernes 10 será la jornada de entrenamientos y prueba de pista oficial para todas las categorías. El sábado 11, desde las 10:30 horas, correrán las categorías del Campeonato Argentino; y el domingo 12, desde las 10, tendrán lugar las divisionales del Open Argentino.

Esta será la anteúltima fecha del campeonato. El séptimo y último capítulo del Campeonato Argentino y Open será el 15 y 16 noviembre 2025, en General Deheza, Córdoba.