Benzema eligió al mejor jugador de la historia y sorprendió: no es Messi ni Cristiano

Esta discusión que ya parecía haber tenido fin, la reavivó CR7 y de forma polémica, ya que en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre en La Sexta, el astro portugués dejó en claro quién es el mejor y también demostró su manera de pensar: “Creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto alto. Hay gustos personales, algunos prefieren a Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es una mentira. Soy el más completo. No vi a nadie mejor que yo", afirmó.