Arranca la temporada para Lionel Messi en la MLS: ¿contra quién juega y a qué hora?

El partido lo podrás seguir a través de Apple TV.

Sin dudas, la incorporación más resonante fue la de Luis Suárez, después de su paso por Gremio de Brasil en la que acusó dolorosas lesiones que sin embargo no le impidieron mantener en alto su mote de goleador. Finalmente, el uruguayo compartirá nuevamente equipo con su amigo la Pulga tras su recordada sociedad en Barcelona, ahora como otra carta de gol para Gerardo Martino. De hecho, ya convirtió en el amistoso ante Al-Hilal.

Nicolas Freire, el defensor central argentino surgido de Argentinos Juniors y de dilatada carrera en el exterior, llegó al equipo a préstamo desde Pumas UNAM tras pasar los últimos seis meses en Olympiacos de Grecia. Otro que acaba de cerrarse tras arduas negociaciones fue Federico Redondo, una vez que resolvieron el tema salarial con la salida de Gregore a Botafogo de Brasil. El volante, otro producto del Semillero del Mundo de La Paternal, viene de brillar en la Selección Argentina Sub 23 que logró el pase a los Juegos Olímpicos de París.

Llegó además el mediocampista alemán Julian Gressel, con vasta experiencia en la MLS donde fue campeón 2018 con Atlanta United y en 2023 con Columbus Crew en gran nivel, además de registrar pasos por Friars, DC United y Vancouver.

