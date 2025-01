Ander Herrera, del nerviosismo por vestir la de Boca a la calurosa bienvenida: "Los sueños están para cumplirse"

Esas fueron las palabras con las que Herrera resumió lo que significa esa institución con la cual creó un lazo especial en su dos etapas como jugador, todo en el marco de una emotiva charla que brindó en Lezama antes su excompañeros, staff técnico y empleados del club de San Mamés.

En conjunto con el Bilbao, el mediocampista de 35 años publicó un video de esa emotiva reunión que tuvo como fin decir adiós, pero también dejarles un legado que seguir a aquellos que se quedan: "Todo este tiempo que he estado aquí ha sido increíble. Nunca he tenido un vestuario así, nunca he viste el respeto y las ganas de aprender como lo he visto aquí. Eso no lo podéis perder en la vida".

"Athletic Bilbao es lo más diferente y especial que hay en el mundo del fútbol, no solo por la filosofía, sino por las personas. Es único en el mundo. En el momento en el que nos convirtamos en un club más, ahí se jode todo lo que construimos", cerró Herrera, referente absoluto que ahora buscará trasladar su experiencia a Boca, que no tardó en dedicarle un video de presentación en su cuenta.

Compaginando clips del volante tirando magia en la cancha y declaraciones alusivas a su vínculo especial con el cuadro azul y oro, como por ejemplo cuando reconoció que le gustaría "tener una aventura en Argentina con Boca" , el Xeneize le dio la bienvenida a su refuerzo internacional.

Y tampoco se hizo esperar ese abrazo fraternal con sus viejos amigos del Manchester United y PSG, Marcos Rojo y Edinson Cavani, respectivamente, que lo recibieron en el predio y lo acompañaron a recorrer las instalaciones.

La bienvenida de Boca en las redes:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1880246221304189045&partner=&hide_thread=false Los sueños están para cumplirse pic.twitter.com/zrL3QxXfxH — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 17, 2025

El video que subió Boca: