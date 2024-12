¡765 millones de dólares!: quién firmará el mayor contrato en la historia del deporte profesional

Moneda virtual El Bitcoin no encuentra techo: marcó un récord al romper la barrera de los 100.000 dólares

Soto, de 26 años y oriundo de la República Dominicana, es considerado uno de los bateadores más talentosos de la historia del béisbol. Su llegada a los Mets implica un cambio significativo en la dinastía beisbolera de Nueva York después de su paso por los NY Yankees, equipo con el cual alcanzó la Serie Mundial en la temporada que finalizó hace algunas semanas.

La oferta que recibió de los Yankees, de 760 millones por 16 años, quedó por debajo de la de los Mets, quienes le ofrecían un valor promedio anual más alto de 51 millones de dólares, en comparación con los 47.5 millones de los Yankees.

El propietario de los Mets, Steve Cohen, ha mostrado desde que adquirió el equipo en 2020 su determinación de convertir a la franquicia en la envidia de las Grandes Ligas. Su riqueza y disposición a gastar han sido factores decisivos en la contratación de Soto.

“Para mí, el mejor bateador que hay en Grandes Ligas ahora mismo es Juan Soto”, comentó el legendario ex jugador David Ortiz, agregando que Soto es “un bateador que no tiene hoyo en el ‘swing’ y tiene una zona de ‘strike’ tan perfecta que los pitchers no pueden atacar por ningún lado”.

El camino de Soto hacia este acuerdo histórico no fue fácil. Luego de entrar a las ligas mayores en 2018 con tan solo 19 años, rápidamente se destacó por su dominio del plato, demostrando una paciencia y determinación poco comunes para su edad. El impacto de Soto se sintió en Nueva York donde, con los Yankees, llevó al equipo de regreso a la Serie Mundial después de una ausencia de más de una década. Antes de su llegada a los Yankees, Soto protagonizó la Serie Mundial 2019 con los Nacionales de Washington, donde jugó un papel fundamental en su victoria.

Soto también rechazó una oferta significativa de los Nacionales de Washington en 2022, que habría sido por 15 años y 440 millones de dólares, un movimiento valiente que, según el propio Soto, evitó que la oferta afectara negativamente los contratos de otras estrellas emergentes en la liga. El jugador acumuló una serie de éxitos personales a lo largo de sus siete temporadas en la MLB, incluyendo múltiples selecciones al Juego de Estrellas, el premio Bate de Plata y un triunfo en el Festival de Cuadrangulares.

La firma de este contrato establece un precedente en el mundo deportivo, no solo en términos de valor, sino también por las cláusulas asociadas que podrían aumentar el total del acurdo a más de 800 millones de dólares. Además, el contrato incluye una bonificación de firma de 75 millones y una opción de salida después de cinco años, proporcionando a Soto una flexibilidad poco común en acuerdos de esta magnitud en el deporte profesional.

El contrato de Soto, al no contener pagos diferidos como el de Ohtani, y al estar libre de prórrogas, demuestra la confianza de los Mets en el talento y el potencial de este joven jugador que seguirá haciendo historia en la MLB. Además de Soto, los Mets, liderados por Cohen, buscan asegurar un futuro competitivo y cumplir la promesa de ganar la Serie Mundial en los próximos años, compromiso que Cohen expresó desde su entrada como propietario del equipo. La incorporación de Soto refuerza así esta ambición, posicionando a los Mets como un contendiente serio para los títulos venideros.