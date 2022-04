Los sanjuaninos Della Motta y Tobías Martínez, por la recuperación en La Plata

Este fin de semana se disputará la 4ª fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, La Pampa, donde estará presente el sanjuanino Facundo Della Motta, con la Dodge del equipo AyP Competición, mientras que en el TC Pista, nuestro comprovinciano Tobías Martínez estará presente con el Chevrolet de Las Toscas Racing.

El autódromo Provincia de La Pampa será el escenario de la segunda carrera especial del año, que obligará a los competidores a detenerse en los boxes (divididos en pares e impares) entre la vuelta 8 y la vuelta 23 inclusive para cambiar dos neumáticos (delantero derecho y trasero derecho).

Respecto al compromiso que se avecina, Della Motta comentó: “El auto se repasó completo y quedó listo para salir a pista; esperamos seguir evolucionando, ya que el auto funciona muy bien. Lamentablemente, en la última carrera, por un error mío, donde hice un trompo, no me permitió finalizar dentro de los veinte, por lo que espero, este fin de semana, tener el auto que vengo manejando, no cometer errores y poder redondear un buen fin de semana. El potencial está, el equipo está muy confiado y el motor sigue evolucionando carrera tras carrera”, cerró el piloto del auto N°44.

Por su parte, nuestro representante en el TC Pista, Tobías Martínez dijo: “Llegamos con ansias a un circuito totalmente nuevo para mí. Llegamos de Concepción del Uruguay donde no tuvimos un buen fin de semana, donde no pudimos clasificar, pero sí rescato que pude terminar mi primera carrera. Vamos para tratar de avanzar, seguir aprendiendo, de completar la competencia, lo que nos da mucha experiencia, ya que después de la última fecha pude analizar y conocer un poco más el auto. El equipo hizo un par de cambios para este fin de semana en Toay, que es un circuito más rápido y que puede ser más favorable a los Chevrolet, al tener poca carga y buen motor”, dijo Tobías.

Cronograma del fin de semana

Sábado 16 de abril

08:20 a 09:23 Hs. 1er Entrenamiento TCP

09:28 a 10:30 Hs. 1er Entrenamiento TC

Horario de TV: 11 a 13 (Motor Play)

11:05 a 12:08 Hs. 2do Entrenamiento TCP

12:13 a 13:45 Hs. 2do. Entrenamiento TC

Horario de TV; 15 a 18 (Deportv)

15:05 a 15:35 Hs. Clasificación TCP

16:00 a 16:41 Hs. Clasificación TC

17:15 Hs. 1er. Serie TCP 5 Vueltas

17:40 Hs. 2da. Serie TCP 5 Vueltas

Domingo 17 de abril

Horario de TV: 9 a 11 (Motor Play)

09:30 a 09:35 Hs. Apertura de Boxes

09:40 Hs. 1ra. Serie TC - 5 Vueltas

09:55 a 10:00 Hs. Apertura de Boxes

10:05 Hs. 2da. Serie TC – 5 Vueltas

10:20 a 10:25 Hs. Apertura de Boxes

10:30 Hs. 3ra. Serie TC – 5 Vueltas

Horario de TV: 11 a 14.30 (TV Pública)

11:50 a 11:55 Hs. Apertura de Boxes

12:00 Hs. FINAL TC PISTA 25 Vueltas o 40 minutos máximo

12:50 a 12:55 Hs. Apertura de Boxes

13:15 Hs. FINAL TC 30 Vueltas o 50 minutos máximo