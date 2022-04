La 'chicana' de un ex Alianza... ¡para el que le quepa el poncho que se lo ponga!

Alianza es como el patio de su casa. Siempre fue y volvió, pero sus colores están ahí por todo lo que la institución le dio. Antes de comenzar con la pretemporada -luego de perder la chance de ascender al Federal A-, a Emison Roberval (36) le notificaron que no iba a ser tenido más en cuenta por el entrenador y que debía buscarse un nuevo club. Lo cierto es que no es solamente una salida, hubo una "supuesta" interna que hizo que él tenga que salir obligado de la institución Lechuza. En las últimas horas tiró una "chicana" a su cuenta de Instagram, ¿a quién? ¡al que le quepa el poncho que se lo ponga!

"Silencio", escribió el delantero actual de Sarmiento de Zonda. Lo cierto es que no se fue muy bien del plantel de Luis Pallaroni e incluso en un momento se conoció que la relación jugador-entrenador no era muy buena y que eso había sido uno de los motivos por los cuales se tuvo que despedir de los hinchas.

La publicación del jugador

No es la primera vez que el "Negro" hace público su disgusto con algo que no le parece. Cuando le notificaron que no iba a ser tenido más en cuenta, saltó con los tapones de punta al decir: "Tienen que cuidar a los pibes del club. Un día voy a volver y me voy a retirar acá, estoy seguro". Mientras que en el final y como remate, o para los "demás", puso: "Los que no me quieren, bien. Les dejo el mensaje, de que dejen de mirar al lado y vean las realidades", había escrito hace un mas de un mes cuando se dio su salida de Alianza.