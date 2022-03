Un mensaje "oculto" y una despedida: un crack de Alianza dejó el club y disparó contra todos

No se sabe con exactitud que pasó en el vestuario Lechuzo pero sí se supo que un crack de Alianza pegó el portazo y dejó un mensaje picante para todo aquel que se "sienta tocado". En su momento se fue y volvió, los fanáticos lo idolatran, pero parece que la cosa no está del todo bien. Dijo que va a volver, pero...

Emison Roberval (36) tiene prácticamente a Alianza tatuado en la piel por todos los años que pasó en la institución de Santa Lucía, y por la relación afectiva que generó dentro de él, ya que su suegro y presidente es Roquiño Mallea. El "Negro" se encontraba jugando la Copa de Campeones y de un momento a otro armó las valijas y se va de Santa Lucía. Con destino... aún no se sabe, pero no tardará un equipo sanjuanino en ofertarlo.

"Tienen que cuidar a los pibes del club. Un día voy a volver y me voy a retirar acá, estoy seguro", dice parte del escrito. Mientras que en el final como remate, o para los "demás", puso: "Los que no me quieren, bien. Les dejo el mensaje, de que dejen de mirar al lado y vean las realidades".

LA PUBLICACIÓN: