Boca: la única duda de Bataglia para enfrentar a Huracán

Con la clasificación en el debut en la Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario y tras una semana muy agitada en el 'Mundo Boca', el plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza y Sebastián Battaglia probó un once pensando en el duelo de este domingo desde las 19.15 como local ante Huracán por la quinta fecha de la Liga Profesional.

El entrenador del Xeneize dispuso un equipo con los jugadores que no tuvieron acción en el duelo ante el equipo de la Primera C por el torneo federal. El once que paró fue: Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sández; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Pensando en el partido correspondiente a la quinta fecha del torneo local del próximo domingo, Pol Fernández iría por Medina en este equipo y la duda que no tendría definida Battaglia sería si incluir a Medina o darle la titularidad a Oscar Romero, que tuvo un buen debut por Copa Argentina.

Para terminar de precisar al equipo que saltará al campo de juego de la Bombonera para enfrentar al Globo el entrenador cuenta con la práctica de este sábado por la mañana en Casa Amarilla. Después concentrarán para el partido como local que disputarán el domingo.

Buena noticia para Boca: Weigandt recibió el alta médica

Luego de una larga ausencia por un problema en uno de sus hombros, el lateral derecho Marcelo Weigandt recibió el alta médica en Boca y puede comenzar a trabajar a la par del plantel y así allanar el camino de su retorno en el equipo de Sebastián Battaglia.

El defensor del Xeneize se había lesionado en un encuentro ante Vélez por la Liga Profesional y debió ser operado el 3 de noviembre del año pasado. A partir de ahí, comenzó una larga rehabilitación que finalizó este jueves, con el alta médica.