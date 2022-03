Hinchas de la Selección Argentina y las historias más insólitas en una lucha por el liderazgo

Se terminaron las Eliminatorias y ahora la mira está puesta directamente sobre Qatar 2022. Y ese objetivo no se limita al cuerpo técnico y plantel, a los hinchas comunes que lo verán por televisión o tendrán la fortuna de alentar en vivo a Messi y su ballet, sino también es la meta que se propusieron los barras argentinos, que pretenden una vez más, como pasa cada cuatro años, copar el Mundial. Y ya hay luchas de poder y negociaciones subterráneas para convertirse en la barra de la Selección Argentina, galardón que supo tener a La Doce, Los Borrachos del Tablón, Los Diablos Rojos, La Guardia Imperial, Los Leales de Estudiantes, La Butteler y la José C. Paz como protagonistas en distintos momentos de la historia.

Si bien la que aparece claramente como primera barra reconocida de la Albiceleste es la que estuvo en México, los dos Mundiales precedentes también tuvieron su presencia. En el '78, bajo la dictadura militar y con muchas barras abocadas desde siempre a la liturgia peronista como la de Chicago, Huracán, San Lorenzo y demás, la Policía Federal había infiltrado su gente en el Monumental cuando jugaba Argentina. El nombre que siempre circuló como nexo fue el de Miguel Bomparola, alias el Negro Bompa, que pertenecía al círculo que rodeaba a Alberto Taranto, alias Matutito, quien lideraba por entonces a Los Borrachos del Tablón. Taranto, que siempre fue peronista y falleció hace un año y medio, negó a este cronista que la barra haya trabajado para acallar alguna crítica en la popular pero la duda siempre quedó instalada.

Bomparola, ex oficial de la Federal, llegaría 30 años después a ser un hombre clave de la seguridad del club bajo la presidencia de Daniel Alberto Passarella, el gran capitán de aquel Mundial '78. También empezaba a pisar fuerte otro pesado del tablón, Carlos Alberto De Godoy, alias el Negro Thompson, líder de los violentos de Quilmes, quien sería clave en la barra de la Selección desde 1979 y hasta el regreso de la democracia. De hecho, para el Mundial 82 la dictadura puso en marcha lo que se llamó el operativo silencio, para que en el torneo en España no hubiera voces que denunciaran las atrocidades que se cometían en el país. Y era el Negro Thompson el que iba a comandar la barra que debía acallar a los disidentes.

“La idea era llevar a 150 representantes de las hinchadas. Para eso se necesitaban 150 mil dólares. Teníamos el apoyo de la AFA y a partir de eso conseguimos publicidad de Adidas, íbamos a ir todos empilchados con ropas de esa marca, tendríamos el apoyo de la Cervecería Quilmes, de la señora Fortabat, de Francisco Ríos Seoane (presidente del club Deportivo Español y figura señera de la colectividad en la Argentina) y de Rafael Aragón Cabrera (titular por entonces de River Plate), quien nos hizo el contacto para que también aporte Coca-Cola”, admitió el líder barra, quién para la faena había convocado a violentos de las tribunas de River, Banfield, Lanús, Racing, Independiente, Chacarita y Los Andes, entre otras. De hecho, el propio jefe por entonces de la barra de Independiente, Daniel Alberto Ocampo, alias el Gitano, y su segundo, Sergio Rissi, tendrían la misión de secundarlo a punto tal que así quedó establecido en una nota con membrete oficial que el club Independiente mandó a la AFA, con las firmas de su presidente Pedro Iso y del secretario de la institución, Eber Vaqueiro.

Pero el maquiavélico diagrama terminó frustrándose antes de llevarse adelante: el 2 de abril de 1982 la Argentina inició la reconquista de las Islas Malvinas, lo que generó la Guerra con Inglaterra y el freno al plan mundialista de los barras. “Estaba todo preparado para viajar, hasta nos habían sacado los pasaportes sin tener que ir siquiera al departamento central de Policía, pero por la Guerra no pudimos viajar”, reconoció en la revista Huella de San Martín, el 30 de mayo de 1998, Alfredo Alberto Apollonio, alias Batata, uno de los líderes de la barra de Chacarita.

En México 86, ya en democracia, sí hubo viaje liderado por José Barrita, alias el Abuelo. Con la venia de Maradona, Grondona y el propio Bilardo, La Doce fue la cabeza de una barra que también integraban doce de Estudiantes, siete de Chacarita, otros tantos de Vélez, Talleres y Racing y hasta un grupo de Nueva Chicago. Aquella barra de la Selección Argentina quedó inmortalizada en dos momentos: cuando La Doce volvió en pleno Mundial para asistir a la final de la Liguilla que le ganó a Newell’s en Rosario y pegó otra vez regreso a México, y el enfrentamiento con los hooligans ingleses en el Distrito Federal en la previa del partido por los cuartos de final en el Paseo de la Reforma, una avenida clásica de México. Fue una batalla de 20 minutos que terminó con varias banderas arrebatadas a los ingleses y que después La Doce desplegó con orgullo victorioso.

En Italia 90 siguió el mismo grupo aunque se sumó gente de Los Andes y San Lorenzo y también un grupo de Independiente encabezado por José Fabián Fernández, alias el Gallego Popey, junto a 16 barras del Rojo que coparon el centro de la popular en el primer partido, contra Camerún. En llamas por esa afrenta, el Abuelo le recriminó la actitud y en la zona del Trastevere, en Roma, se dio la batalla donde el Gallego lo tiró al piso con un cross de derecha, aunque La Doce y el resto que los triplicaba en número terminó imponiéndose y tomando el mando total de la situación.

Para Estados Unidos 94, los capos de La Doce habían quedado desarticulados tras la investigación judicial por el crimen de dos hinchas de River producidos en el Superclásico de abril de ese año. Sólo hubo un grupito que intentó pasar inadvertido encabezado por el Chueco Regueiro y Carlos Alberto Zapata, alias Lito, ambos que llevaban al grupo de San Martín. En cambio, los que se dejaron ver fueron los miembros más importantes de La Guardia Imperial, cuyos ocho capos llegaron en limusina al Foxboro Stadium de Boston, donde debutó la Selección con Benjamín Haseney, el Cordobés, a la cabeza. Entre los 80 barras que estuvieron en EE.UU se cuentan varios de San Lorenzo, Rosario Central, Defensores de Belgrano, Talleres de Córdoba, Vélez y Estudiantes.

Francia 98, con el uno a uno del peso y el dólar, fue el festín de los barrabravas. Hubo más de 150 de Boca, River, Chacarita, Los Andes, Independiente, Racing, Talleres de Remedios de Escalada, San Lorenzo, Nueva Chicago, Banfield, Laferrere y All Boys, entre otros con nombres importantes de ese mundo como Muchinga de Chacarita, el Loco Ciani de Banfield, Bebote Álvarez de Independiente y la Vieja de Lafe copando la Torre Eiffel. En cambio, Corea-Japón 2002, en medio de la gran crisis económica, apenas tuvo lugar para un puñado de la nueva generación de La Doce, con Mauro Martín a la cabeza. Todo se modificó para 2006: fue el año en que Los Borrachos del Tablón se convirtieron en la barra de la Selección Argentina con la dupla Alan Schlenker-Adrián Rousseau liderando a 42 violentos del Millonario. Coparon cada estadio donde jugaba Argentina, fueron sancionados por la FIFA y hasta se burlaban de sus rivales que estaban presos, como los Di Zeo en el penal de Ezeiza. De Boca hubo 13 (otra vez con Mauro Martín) que se enfrentaron en República Checa con los seis de Independiente que lideraba Bebote Álvarez y terminaron detenidos por la Policía y expulsados (parar ahí era más barato que en Alemania y se estaba a sólo 150 kilómetros). También hubo un grupo de Newell’s con su mandamás, Roberto Pimpi Camino, ocho de Vélez comandados por Marcos Lencina, siete de Defensa y Justicia entre los que se destacaba Héctor el Vaca Alarcón, cinco de Chacarita con Raúl Muchinga Escalante y cuatro de Huracán, Rafaela y Banfield respectivamente. Y también aparecieron de Chicago, Gimnasia y Rosario Central.

2010 fue el año de la aventura insólita de Hinchadas Unidas Argentinas con Bebote organizando todo junto a Diego Fanfi Goncebatte de Lanús, Pillín Bracamonte de Central y Emiliano Tagliarino de Huracán, que terminó en deportación de la cúpula y varios más. También hubo un enfrentamiento de la vieja guardia de Boca que tenía a la facción de Lomas de Zamora como más numerosa contra todo Hinchadas Unidas Argentinas, del que resultó una víctima fatal. Fue quizá la muestra más oprobiosa de hasta donde podían llegar nuestros barras y su apoyo político y dirigencial. En Brasil hubo barras de todos los clubes, una vez más con la centralidad de Pablo Bebote Álvarez (hasta que fue deportado) y en Rusia 2018 los grupos más numerosos los integraban la Butteler de San Lorenzo, la José C. Paz de Huracán y las barras santafesinas de Colón y Unión.

Para Qatar no se espera una multitud porque los costos son altos, aunque sí como se dijo al principio ya hay movimientos subterráneos. La Doce pretende volver a tener el protagonismo de los años dorados de Bilardo y tiene con qué: Rafael Di Zeo motoriza todo y cuenta con el beneplácito de un sector de la AFA. El último partido contra Venezuela en la Bombonera fue una muestra cabal del idilio entre la barra de Boca y cierta dirigencia argentina. En La Doce aseguran que podrán poner no menos de 25 miembros en el Mundial, aunque claro, habrá que ver si pueden entrar: todos los líderes tienen derecho de admisión y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ya se reunió con el embajador qatarí en la Argentina para entregarle los nombres que están incluidos en la lista prohibida. Que puedan ingresar a Qatar ya es potestad del país organizador. En River se sabe que no habrá viaje mundialista, pero sí aspiran a estar Los pibes de Racing, la nueva barra de la Acadé con muchos vínculos políticos en la Zona Sur del Conurbano. Independiente, dividida en tres, parece que se quedará afuera; no así los líderes de San Lorenzo, aunque en un número bastante menor a los que fueron a Rusia. Y el Ascenso tiene prometidas entre tres y cinco tickets por barra según la categoría en la que juegue el club y el peso de sus dirigentes. Ya estuvieron en todos los partidos de Eliminatorias de local (fue famosa la pelea de los de Comunicaciones y Lamadrid el año pasado) y se verá si usan las entradas para hacer dinero vía reventa o si se costean con fondos de las instituciones los pasajes y estadías para estar en noviembre en Qatar, la meca que los barras quieren alcanzar.

Fuente: TyC Sports