Video: la bomba de Izquierdoz tras la crítica de Riquelme

"Somos un equipo muy bueno, muy inocente, no hacemos tiempo, no cortamos el juego. Somos un equipo muy sano", dijo Juan Román Riquelme horas después de que Colón le empatara el partido a Boca sobre el final, en La Bombonera. Lejos de pasar desapercibida, esta declaración generó revuelo en el Xeneize y quien hizo referencia a la misma este miércoles, tras la victoria por 2-1 ante Aldosivi, fue Carlos Izquierdoz.

"Hace 15 años que juega al fútbol profesional. Si fuera tan inocente o fueran mis compañeros tan inocentes, no estaríamos jugando en la Primera de Boca", lanzó el capitán del conjunto de la Ribera. Aunque después le bajó los decibeles a la polémica: "Está claro que tuvimos una distracción que no tenía que haber pasado, pero de la forma en que lo dijo Román no fue así ‘tenemos jugadores inocentes’. Hay veces que si hay que utilizar ese famoso sacar ventaja, hacer tiempo, cortar con foules o provocar falta, pero nada, jugamos así. El gol fueron distracciones que tendríamos que haber corregido. Si no nos hubiesen hecho el gol ese, nadie hubiese dicho nada".

Izquierdoz, entre el lamento por los puntos que perdió Boca ante Colón y la satisfacción por la victoria frente a Aldosivi

"Esos puntos nos los recuperamos más. Ya los perdimos y nos quedamos recalientes, pero bueno. Una distracción el otro día nos costó dos puntos. Hoy creo que hicimos las cosas bien, sobre todo los primeros 30, 35 del primer tiempo. Después, el segundo tiempo ya fue un poco más parejo, pero nosotros contábamos con situaciones claras para definirlo. En líneas generales, se hicieron bien las cosas", aseguró el marcador central antes de retirarse del José María Minella de Mar del Plata.

Fuente: Olé