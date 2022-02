¿A Boca lo sacan de la Bombonera?

Más allá de lo futbolístico que dejó el empate entre Boca y Colón, el otro gran foco pasó por el maltrecho estado de juego de La Bombonera. El césped, que atravesó un importante proceso de remodelación en lo que respecta al drenaje, no pudo recuperarse de la mejor manera tras las obras y lució en muy malas condiciones.

A raíz de esto, que dificultó el trámite de juego en el debut en la Copa Liga Profesional y despertó múltiples críticas, desde la dirigencia del conjunto de la Ribera evalúan fuertemente la posibilidad de mudarse de su estadio para los próximos partidos.

Si bien todavía está siendo analizada la posibilidad y no es una certeza, ya que mucho dependerá de si consiguen otro escenario para hacer las veces de anfitrión, lo cierto es que es una chance que empieza a crecer con fuerza en los pasillos de Brandsen 805.

El maltrecho estado del campo (con muchos bancos de arena) no solo quedó en el ojo de la tormenta de la opinión pública, sino que tampoco gusto puertas adentro del club, motivo por el cual buscan una alternativa. De encontrarla, y entendiendo que el césped estaría en mejores condiciones en aproximadamente 20 días, todo indicaría que, como mínimo, Boca no jugaría en La Bombonera el próximo compromiso con Rosario Central (domingo 27 de febrero). Si evoluciona favorablemente, podría regresar para el duelo con Huracán (domingo 6 de marzo) y si no, permanecería fuera de su cancha por una fecha más.

Dónde puede ser local Boca si tiene que dejar La Bombonera

Más allá de que no hay nada confirmado, desde la dirigencia azul y oro ven con buenos ojos que el equipo compita en el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, el José Amalfitani de Vélez o en el Cilindro de Avellaneda de Racing.