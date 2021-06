Ardente superó el Covid por segunda vez y confesó que quiere volver al Verdinegro: "Extraño los colores"

Se va a cumplir un año de su sorpresiva salida de San Martín, pero no olvida el club ni los colores. Luis Ardente (39) aún tiene presente los nueve años que vivió en Concepción, las victorias, el ascenso de 2004, los hinchas y su vida en San Juan. "La verdad es que me costó irme después de 9 años en la institución. Hoy se extraña. Se trata de un club que quiero mucho y al que espero volver si tengo la posibilidad", cuenta el arquero desde Corrientes, a donde llegó en marzo pasado para disputar el Federal A con Boca Unidos.

El exverdinegro se marchó de Concepción en julio de 2019, mes en el que se despidió a través de las redes sociales y más tarde confirmó su incorporación a Estudiantes de Río Cuarto. "La pandemia que no nos favoreció a ninguno, a los jugadores más grandes y al club también. Tuve que tomar una decisión personal por el momento que atravesaba el club, además yo quería tener la posibilidad también de pelear el objetivo que era el ascenso. Pude lograr jugar una final, aunque no se pudo coronar con un ascenso. Pero tuve un lindo semestre en Córdoba", cuenta.

Ardente estuvo en la puerta del ascenso con Estudiantes. En la primera final perdieron con Sarmiento de Junín en los penales, y después dejaron escapar una segunda chance con Platense. Tras finalizar su vínculo con el "Celeste" se sumó a Boca Unidos, hoy 7mo en la tabla de la Zona B del Federal A. "Estoy contento. Me encontré con un club ordenado, con una estructura buena y un proyecto claro. La categoría es complicada y dura. La verdad es que no me imaginé que iba a ser tan difícil. Pero estoy bien, acomodándome. Estoy disfrutando de esta etapa en el fútbol, con muchas ganas de entrenar y de lograr grandes cosas con los compañeros", apunta.

El ex Tigre cuenta que está solo en Corrientes, que su esposa e hijos se encuentran en Buenos Aires. Y dice que, si bien está cómodo y entusiasmado en el "Aurirrojo", por su cabeza a diario se le cruza la posibilidad de volver a San Martín. "Obviamente que se extraña todo, la provincia, los amigos, el club, los entrenamientos, la cancha y los colores. Siempre quiero volver. Es un club que me brindó cosas muy importantes, yo me he brindado al máximo en cada partido y cada año. Y el club se ha portado muy bien conmigo, ambos hicimos las cosas muy bien. Ojalá tenga las puertas abiertas, ojalá pueda volver. No sé si será este año o el año que viene. Me siento bien físicamente y mentalmente. Tengo ganas de tener revancha", confiesa.

Luis dice que sigue la campaña del Verdinegro en la Primera Nacional y le tiró buena onda al equipo: "Tuvo buenos momentos en el torneo pasado. En este campeonato no lo está coronando con resultados, pero tiene un funcionamiento claro. Los chicos saben a qué juegan y hay jugadores interesantes. Esperemos que pueda levantar y puedan lograr el ascenso, que es lo que el club, el hincha y la ciudad quiere. Esperemos que lo logren, uno desde afuera hace fuerza para que puedan hacerlo".

Su lucha contra el Covid-19

El arquero cuenta que hace días superó el coronavirus por segunda vez en la pandemia. Cuando estaba en Estudiantes dio positivo por primera vez y ahora, en Corrientes, volvió a transitar la enfermedad. "Es una etapa complicada. Estamos haciendo estudios rigurosos para que no surjan complicaciones. Esperamos los resultados", cerró.