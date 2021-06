Ferrari, tras la derrota: dura autocrítica y frase contundente para el duelo con Ferro

Los números y el rendimiento de San Martín en la Primera Nacional no son los mejores, y Paulo Ferrari lo sabe. El equipo cayó este miércoles con Morón y sumó su quinta derrota en el torneo y para el entrenador, ya no hay margen de error. En una charla exclusiva con Tiempo de San Juan, hizo una fuerte autocrítica y lanzó una frase contundente para el duelo contra Ferro, a disputarse el próximo jueves 17 de junio.

"Estamos dolidos por el resultado", arrancó diciendo el técnico sobre el 1-0 con el "Gallito", partido en el que perdió el invicto en condición de visitante. "Creo que el equipo arrancó bien los primeros 10 minutos y después del gol de ellos, se cayó y fueron 30 minutos que no fueron buenos, que no jugamos bien. Creo que no se jugó bien", agregó.

Para "Loncho" los ingresos de Martín Riveros y Juan Cruz Villagra le cambiaron la cara al equipo en el segundo tiempo. Ambos ingresaron en lugar de Nicolás Pelaitay y Pablo Ruíz. "Con las variantes mejoramos muchísimo. El equipo volvió a ser el de antes, protagonista, intenso y agresivo. De ahí en más se vio lo mejor de San Martín en el equipo. Podríamos haber empatado, podríamos haber hecho un gol en cualquier momento. Pero no pudimos y el gol de ellos nos terminó condenado. En la primera que llegaron nosotros patinamos en el área y nos convirtieron", sostuvo.

Ferrari expresó que quedó satisfecho con el funcionamiento que mostró San Martín en el complemento y podría repetirlo contra Ferro, duelo que será clave para los sanjuaninos. "Ese fue el equipo que queremos que sea contra Ferro. Sabemos que tenemos que sumar. Los de arriba pierden y empatan y nosotros no acortamos distancias y eso lo que nos duele. Con Ferro nos jugamos partido muy importante. Necesitamos los tres puntos, necesitamos volver a agarrar esa racha positiva que tuvimos antes. Necesitamos que se vea un equipo sólido, agresivo, que consiga buenos resultados", destacó.

Los de Concepción están en la 13ra posición con 12 puntos, a 10 de Atlético Güemes, el puntero de la zona. "En los últimos partidos hemos sido muy irregulares y eso no nos gusta. Hay que volver a tomar una regularidad urgente a partir de este jueves, y conseguir los resultados que necesitamos para seguir en la pelea", cerró el DT.