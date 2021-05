La dura autocrítica de Cozzani tras la derrota del Verdinegro

De golear 5-0 a San Telmo a un empate y pálida derrota con Santamarina de local. De conseguir una victoria ante Almagro para enderezar el rumbo y estirar su racha sin derrotas en condición de visitante a un duro traspié contra Atlético Guemes en la ultima fecha. La campaña de San Martín es irregular por donde se la mire, cosechó menos de la mitad de puntos posibles y está 12do en el Grupo B. Y así coincide Juan Pablo Cozzani, el arquero titular del Verdinegro.

"Tenemos una deuda de local, lo que nos hace ser un equipo irregular. Perdimos muchos partidos. El equipo no está jugando de la mejor manera. Hay muchos errores defensivos por mejorar, también en ataque", comentó de antemano el mendocino.

Los números marcan que a San Martín le va mejor de visitante que de local. En su cancha, apenas ganó dos de los seis partidos disputados: contra Atlético Rafaela, en la primera fecha, y frente a San Telmo. El resto los perdió. "Nos falta ganar de local. Ganar dos o tres partidos para agarrar confianza y acomodarnos en la tabla. Es una cuenta pendiente", apuntó Cozzani.

De visitante es una historia distinta. Suma tres empates y una victoria ante Almagro, previo a la derrota con los santiagueños. "De visitante podemos traer buenos resultados, se nos complica de local. No tenemos la misma regularidad y solidez que en el torneo pasado. Pero son rachas, estamos con confianza en salir adelante y poder ganar. Porque tampoco es que los rivales nos están superando", agregó.

Cozzani aseguró que trabajarán con el entrenador en los errores a mejorar y que son conscientes que hay que remontar esta situación para no perderle pisada a los de arriba. "Tenemos un buen equipo y estamos confiados. No hay que obviar que estamos en un puesto complicado, pero los punteros no nos llevan más de diez puntos. En la zona estamos todos juntos. Con tres victorias podemos acomodarnos", cerró.