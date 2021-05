Superclásico: el Gobierno pide a los sanjuaninos "evitar festejos multitudinarios"

Boca y River se enfrentarán este domingo en un mano a mano imperdible por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, a partido único. En este contexto las autoridades provinciales emitieron un comunicado dirigido a los hinchas, en medio de la segunda ola de coronavirus y confirmación de circulación de las variantes más peligrosas en San Juan.

"El Gobierno de San Juan, a través del Comité COVID-19, atento al cumplimiento y el respeto de las medidas sanitarias vigentes, solicita a la población evitar la realización de festejos multitudinarios el próximo domingo tras la finalización del Superclásico. Asimismo se informa que la Policía de San Juan reforzará los operativos de prevención con el objetivo de evitar aglomeraciones", dice el texto.

La probable formación de Boca vs. River

Todavía no hay certezas sobre el equipo que pondrá Miguel Ángel Russo, pero se esperan cambios respecto de los once que perdieron 1-0 con Santos por la Libertadores, incluso en el esquema (¿línea de cinco en el fondo?). Lo único confirmado es que Esteban Andrada no será de la partida.

Una formación tentativa si mantiene el 4-3-3 sería con Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra o Emmanuel Mas; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra o Edwin Cardona; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

En cambio, si opta por el 5-2-3, el Xeneize saldría con Rossi; Capaldo, López, Izquierdoz, Marcos Rojo, Fabra; Varela, Medina o Agustín Almendra o Diego González; Villa, Tevez y Pavón o Cardona. Otra de las opciones que podría tener en el banco Russo es la de Mauro Zárate, que ya se recuperó del desgarro sufrido hace algunas semanas.