Marcelo Tinelli pidió licencia y dejará la presidencia de San Lorenzo

Marcelo Tinelli informó en las redes sociales que se tomará licencia en su cargo de presidente de San Lorenzo. El conductor televisivo y empresario había sido elegido para el puesto principal en la directiva del club de Boedo en diciembre del 2019 tras una elección récord en la que recibió más del 80% de los votos.

“Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron. Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019″, expresó en un comunicado que publicó en su perfil oficial, anunciando que será sustituido por el vicepresidente 1° Carlos Horacio Arreceygor.

“Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intenten superar este mal momento que nos duele a todos”, reflexionó.

A 72 horas del retorno de su programa ShowMatch (se estrenará el próximo lunes), Tinelli prefirió dar un paso al costado en sus tareas dentro de la institución de fútbol. Además del cargo en San Lorenzo, también es presidente de la Liga Profesional de Fútbol y tiene uno de los puestos como vicepresidente en la AFA. “En estos nueve años he puesto todo mi amor, cariño, sacrificio, dinero y tiempo para mantener a San Lorenzo siempre en lo más alto. Sin embargo, soy consciente de que el club no puede vivir de los resultados del pasado. Como todo grande exige cada día más. Y mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento”, detalló.

El empresario y conductor aseguró que toma esta determinación por “respeto a la historia” y que abandonar el cargo significa un “doloroso paso” para él.

Si bien se involucró en la vida política del club de sus amores hace más de una década, el empresario televisivo tomó un rol protagónico hacia el 2012 cuando decidió meterse de lleno en las urnas para acompañar a Matías Lammens como su vicepresidente. Tras la salida del ex presidente del Ciclón, quien actualmente se desempeña como ministro de Turismo y Deportes, Tinelli se presentó a los comicios del 2019 como cara principal de la lista “San Lorenzo Siglo XXI”, que terminó imponiéndose por encima de otras tres agrupaciones en unos sufragios que reunieron a cerca de 15 mil socios.

El presente futbolístico del Ciclón no colabora para nada en este escenario actual. El equipo ganó dos de sus últimas nueve presentaciones, quedándose afuera de la Copa Libertadores, de la Fase Final de la Copa de la Liga y en las últimas horas también de la Copa Sudamericana.

Entre medio de esos malos resultados, el entrenador Diego Dabove decidió renunciar a su cargo y el equipo fue comandado en el último partido por el manager Leandro Romagnoli. Cabe destacar que a este tablero también hay que sumarle el adiós prematuro de la Copa Argentina, ya que a fines de marzo cayó ante Defensa y Justicia y se despidió en 16avos de final.

Semanas atrás, Tinelli había denunciado en la Fiscalía General de la Ciudad las amenazas que había recibido su familia tras los resultados negativos que está teniendo el primer equipo del Ciclón. En medio de esta situación, optó por pedirse licencia y será reemplazado por el vicepresidente 1° Carlos Horacio Arreceygor. La actual gestión del Ciclón tiene mandato por cuatro años, es decir hasta diciembre del 2023.

“Quiero agradecer a la Comisión Directiva y en especial a nuestro Vicepresidente, Horacio Arreceygor, por asumir el cargo en estos meses, quien contará con mi ayuda desde afuera las veces que sea necesario”, anunció Tinelli, quien no especificó si la licencia es definitiva: “Saben que siempre voy a desear de todo corazón lo mejor para San Lorenzo porque estos son colores de mi vida. Es una decisión difícil para mí, no tengan dudas. A San Lorenzo lo seguiré apoyando en este tiempo desde otro lugar, pero con la misma pasión de siempre”.

“También quiero agradecer a los socios, socias e hinchas que me apoyaron tantos años, porque sin su respaldo hubiera sido imposible lograr los grandes éxitos que vivimos juntos”, concluyó su mensaje por redes sociales con un “abrazo cuervo de corazón”.

