Los famosos sanjuaninos palpitan el Superclásico: cábalas, apuestas y ¿quién gana?

Arrancó la cuenta para el Superclásico del domingo, el tercero en lo que va del 2021. Con el condimento de que será un encuentro definitorio por cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, Boca y River se vuelven a cruzar por un lugar en la semifinal que tendrá como escenario nada menos que el estadio Bicentenario de San Juan. En la provincia, los hinchas ya empezaron a agitar la previa con cábalas, apuestas y pronósticos.

Giselle Aldeco (cantante)

Pálpito: "Sin duda que gana River. 3 a 1... Porque Boca viene perdiendo varios partidos, entonces pienso que llegará al clásico mal anímicamente"

Cábala: "No tengo cábalas..."

Apuestas: "Le apostaré un kilo de helado a mi tío Gustavo que es fanático de boca".

Fabián Martín (intendente de Rivadavia)

Pálpito: "Va a estar parejo, como han sido los últimos clásicos. Pero va a ganar Boca, tengo ese pálpito"

Cábala: "No tengo cábalas, no soy de tenerlas en la vida"

Apuestas: "Ya hice dos apuestas, una con un periodista amigo y otra con otro amigo. Esperemos que el resultado sea así, para no tener que pagar las apuestas"

Nicolás Tivani (ciclista Agrupación Virgen de Fátima)

Pálpito: "Espero y creo que gana Rive 2-0. Por lo que uno ve, está teniendo un buen juego y los jugadores se entienden mucho. Además el carácter de Gallardo influye mucho, para bien. Se va a dar un lindo partido. Ojalá gane River"

Cábala: "No tengo cábalas, pero me gusta verlo en casa tranquilo y con hinchas de River si es posible"

Apuestas: "Siempre hago apuestas con amigos. Hasta el momento, no hay ninguna. Pero seguro algo aparece hasta el domingo".

Enrique Merenda (periodista de El Dedo en la Llaga)

Pálpito: "Habrá empate en los 90 minutos (1-1), pero termina pasando Boca por penales. Tanto River como Boca no están pasando su mejor momento. Poer Boca, pero un Superclásico siempre es algo aparte".

Cábala: "No sé si alcanza a ser cábala, pero sí lo veo con mis hijos desde que eran chicos. Hoy se suman las nietas que son de Boca desde la cuna".

Apuestas: "Todavía no hago apuestas, pero las recibo hasta un minuto antes de que empiece el partido"

Junior (jugador de UPCN Voley)

Pálpito: "Gana River 2-0 porque el equipo sabe a qué juega y el partido va a pasar por cómo juega el Millo".

Cábala: "La de siempre, ponerme una camiseta de River al lado del televisor"

Apuestas: "Todavía no he hecho ninguna apuesta con nadie, pero ya voy a buscar a quién sacarle una playita extra"

Fabián Gramajo (intendente de Chimbas)

Pálpito: "Gana Boca 3-1 porque está mejor consolidado el equipo y porque juega de local"

Cábala: "Me gusta ver el partido solo, esa es mi cábala"

Apuestas: "Hacemos apuestas con mis amigos en los grupos de WhatsApp, y en esta ocasión ya lo hicimos. Estamos divididos entre los de River y los de Boca. La mayoría de las veces no se pagan esas apuestas"

Emilia Colombo (futbolista de Trinidad)

Pálpito: "Gana River 2-1. Lamento que uno de mis jugadores favoritos (Montiel) se pierde el Superclásico, pero como una vez dijo nuestro DT `la gente de River se siente representada por todo el equipo más allá de ganar o perder. Jugaremos hasta que nos dé y si no nos da... bueno, igual haremos el esfuerzo`".

Cábala: "No tengo cábalas pero desde hace un tiempo me gusta ver los partidos sola"

Apuestas: "Apuestas yo no hago, pero si me hacen, acepto. Un compañero de trabajo (hincha de boca) con el cual siempre hablamos de fútbol y nos molestamos por River-Boca, me hizo 3 apuestas en tres Superclásicos. Pero porque él venía seguro a querer ganar algo que nunca ganó. Y perdió las tres y las tuvo que ganar (risas)".

Cristian Andino (intendente de San Martín)

Pálpito: "Gana River 2-0"

Cábala: "Verlo en familia con mis hijos, hermano y sobrinos"

Apuestas: "Algunos asados con amigos"