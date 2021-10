FuerzaScaloni: los mensajes de apoyo que fueron tendencia

Después de que Lionel Scaloni manifestar su estado anímico frente al mal momento familiar por el que atraviesa y tras su expresión: "No estoy como para pensar en el Mundial, sinceramente no me interesa en absoluto". el apoyo de los internautas se dio de inmediato en las redes sociales haciendo tendencia el hashtag #FuerzaScaloni

#FuerzaScaloni:

Por el apoyo para Lionel Scaloni tras sus declaraciones en conferencia de prensapic.twitter.com/o3xn90ZKej — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2021

Tras la alegría que le brindó a 40 millones de argentinos por la obtención de la Copa América tras 28 años de intentos frustrados, los argentinos reaccionaros con todo el apoyo al DT de la Selección.

El pueblo no abandona a quien lo hizo felíz

40 millones de argentinos te desean lo mejor a vos y a fu familia#FuerzaScaloni pic.twitter.com/LYyNLcColS — CJ fierro (@CJleproso0800) October 15, 2021

El pueblo no olvida a quien lo hizo feliz.



Siempre agradecidos con vos, ojalá todo mejore. #FuerzaScaloni pic.twitter.com/buFRGw4vaU — Flor Design (@fldesignn) October 15, 2021

Nos hiciste felices a todos, lograste unir a los argentinos y nos diste un título después de 35 años, no importa los problemas por los que puedas estar pasando Lionel, nosotros te bancamos #FuerzaScaloni pic.twitter.com/e38vl1Qtgi — Dexter Swartzwelder (@hildadexter) October 15, 2021

el chofer de la scaloneta campeon de america, invicto y que nos va a llevar qatar 2022 necesita nuestro apoyo, BAJENSE A EMPUJAR#FuerzaScaloni pic.twitter.com/oys7k11qjl — kendo ?? uD83CuDF83 (@kendocarp) October 15, 2021

Lo primero es la familia, siempre. Hiciste feliz a un país entero ahora te toca a vos. #FuerzaScaloni pic.twitter.com/yCErTqa7Bz — LaBustosNeta (@BustosNeta) October 15, 2021

El abrazo de Messi es el abrazo de todos, te queremos Leónidas#FuerzaScaloni pic.twitter.com/Ji1w7tjWiZ — Muffa (@Muffarini12) October 15, 2021

El pueblo no olvida a quien no lo traiciona #FuerzaScaloni pic.twitter.com/fhcKEvzjZD — Lean (@totardo_) October 15, 2021

Me sumo a la iniciativa de @ligargcha, de que le llegue un #FuerzaScaloni a la persona que nos hace felices a todos. Ojalá vuelva esa sonrisa y todo este bien. pic.twitter.com/pupk8K4Bag — Ale Liparoti uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AleLiparoti) October 15, 2021

#FuerzaScaloni

pase lo q pase gracias por hacerme feliz pic.twitter.com/cGQSGGi8Za — 2mil y piko (@Vvvaalennn) October 15, 2021

Nos hiciste feliz a nosotros, hoy nosotros te queremos ver feliz #FuerzaScaloni pic.twitter.com/kGyyLLyo93 — ??????? ? (@Rojismo_12) October 15, 2021