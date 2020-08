Insólita decisión en el fútbol chileno: si un equipo celebra un gol de manera grupal sancionarán al...

El fútbol se prepara para volver en Chile en pleno discurrir de la pandemida de coronavirus. Por eso, las autoridades del balompié trasandino están tejiendo todo un enorme protocolo para evitar que se propague entre todos los actores que existen en el ámbito profesional de este deporte.

Septiembre es la fecha estimativa para que la pelota empiece a rodar al otro lado de la Cordillera, pero más certezas hay en cuanto a algunas reglas que se empezarán a aplicar para evitar los contactos lo más posible. Una de ellas es especialmente llamativa: si un equipo celebra un gol de manera colectiva será sancionado su capitán con una tarjeta amarilla.

Esto no cayó bien en los seguidores ni en los protagonistas del fútbol chileno, ya que no tiene sentido evitar los abrazos si luego se van a juntar todos en una barrera, un córner o yendo a buscar una pelota dividida. Pero la decisión -por ahora- está tomada y, guste o no, deberán acatarla...