¿Un ex DT de San Martín tiene Coronavirus?

En la noche del sábado, los usuarios de Twitter comenzaron a viralizar una noticia que se publicó en una cuenta falsa del Club Atlético Tigre informando que el actual entrenador del plantel profesional, Néstor Gorosito, había dado positivo de COVID-19. Es por eso que muchos hinchas asustados intentaron llegar al técnico para que de explicaciones sobre su actual estado de salud.

A raíz de esto, el ex DT de San Martín de San Juan salió a aclarar la situación mediante sus redes sociales donde se mostró muy enojado por la situación que le estaba tocando atravesar. "Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos. Es un Twitter falso el que lo publicó", aclaró el director técnico.

Algun cobarde que me puede cruzar todos los dias en mi barrio y no se anima, publico esto,no pensando que uno tiene hijos,familiares,amigos,es un Twitter falso el que lo publico. pic.twitter.com/r1AByEnE9w — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) April 5, 2020

Gorosito tildó de "cobarde" al creador de esa "fake news" que rápidamente se viralizó, ya que estaba escrita con la misma metodología con que suele comunicar el club de Victoria