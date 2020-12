Después de la novela con Miadosqui, Caruso Lombardi se echó para atrás y renunció

Luego de haber protagonizado un polémico cruce con el presidente de San Martín Jorge Miadosqui, el siempre controversial Ricardo Caruso Lombardi renunció a su cargo como director técnico de Belgrano y finalmente no vendrá a San Juan para la disputa de San Martín con el Pirata.

Según manifestó en radio La Red, el entrenador dejó de estar al frente de la conducción del conjunto de Córdoba por decisión propia, tres días antes del partido que se jugará en Concepción. "Prefiero dar un paso al costado y no perjudicar a Belgrano", expresó.

Esta dimisión se dio en un contexto en el que realizó polémicas declaraciones en la previa del choque con el Verdinegro y, por lo que luego, el máximo dirigente del Santo lo denunció ante el Tribunal de Disciplina de AFA.

"Si no me gusta el árbitro voy a pedir que lo cambien y salir a hablar con todos los medios. Siempre San Martin de San Juan gana sobre la hora y contra Barracas Central fue un pacto de no agresión", había expresado Caruso Lombardi en conferencia de prensa y esas palabras no cayeron nada bien en Concepción.

"Tiene un problema con la vida, no personal. No vamos a permitir que ensucie a los dirigentes, es una locura", le retrucó Miadosqui tras enviar una nota para que el organismo nacional tomara una determinación sobre los escandalosos dichos que dejaron entrever que existiría un cierto favoritismo por San Martín.

Ricardo Caruso Lombardi está suspendido provisoriamente por el Tribunal de Disciplina de AFA y hace dos partidos que no puede dirigir al equipo Pirata. Esto sucedió después del episodio que se vivió en la victoria de Barracas Central sobre Belgrano, en el que tuvo un altercado con el árbitro Nelson Sosa, quien lo expulsó.